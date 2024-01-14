Eduson Academy – образовательный сервис. На сайте представлены онлайн-курсы по управлению персоналом, интернет-маркетингу, бухгалтерскому учету и другим популярным направлениям. Ты сможешь стать финансовым менеджером или бизнес-аналитиком, а также выбрать другую востребованную профессию. Занятия проводятся в доступном формате: тебя ждут кейсы, многочисленные тренажеры и сценарии. В создании программ принимают участие специалисты крупных отечественных и зарубежных фирм. Организаторы уделяют особое внимание развитию практических навыков, которые пригодятся выпускникам при трудоустройстве и для старта карьеры. Хочешь сэкономить внушительную сумму денег при оплате обучения? Используй промокоды Eduson Academy за январь 2024 года, размещенные на этой странице! Изучай список специальных предложений, активируй их при расчетах и получи солидную скидку или приятный бонус!

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