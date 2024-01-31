«Казанский марафон» – ежегодные соревнования по бегу на нескольких дистанциях. Трасса по праву признана одной из красивейших в европейской части материка, она проходит рядом с главными достопримечательностями столицы республики. В традиционном майском забеге принимают участие многочисленные любители и профессионалы. Мероприятие рассчитано на разные возрастные категории, в том числе на детей. Зарегистрировать заявку и оплатить заказ можно на официальном сайте. Выгодные предложения от организаторов помогут сэкономить значительную сумму или получить приятный подарок. Поставь личный рекорд, не переживая из-за крупных расходов! Мы собрали для тебя актуальные промокоды на скидку «Казанский марафон» (Timerman) за январь 2024 года. Изучи действующие акции и воспользуйся подходящим вариантом!

Подробнее Скрыть