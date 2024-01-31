Промокоды «Мир Кубиков»

Отзывы покупателей

Очень любим Лего, играем-собираем всей семьей. А когда удается купить его со скидкой, так это вообще сказка! С Миром Кубиков уже знакомы, заказываем там наборы Friends и City. На сайте много новинок появляется, еще можно заказать серии прошлых лет, поэтому всегда есть из чего выбрать. Андрей

Андрей 23.05.2019

Прочитав отзывы сейчас об этой организации, очень пожалела, что не сделала этого перед тем как сделать заказ. 28 ноября сделали заказ, подарок ребенку к Новому году. 10 декабря заказ должен был быть доставлен. Только 19 декабря курьер позвонил, чтобы договориться о времени доставки. Договорились на 20 декабря. Он не пришел, более того теперь он стал недоступен. Сколько раз я звонила на горячую линию уже не сосчитать.. каждый раз кормят завтраками о том, что не могут сейчас предоставить информацию, сделают запрос. Сами никогда не перезванивают, хотя обещают. Конечно, смысл им перезванивать, если они не обладают никакой информацией! Последней каплей терпения было то, что они начали мне придумывать отмазки. Изначально говорили мне, что подпись поставлена в получении товара(хотя мы ничего не получали), спустя 3 дня уже сказали ,что в связи с отдаленностью региона заказ еще даже не прибыл в город! Такой бред! Сказала, что мы будем писать заявление в полицию и попросила вернуть деньги. На следующий день заказ принесли! Коробка вскрытая, некоторые детали не в упаковке. Пришлось отдать ребенку, чтобы он проверил все ли детали на месте. Сюрприз испорчен. Под елкой ничего не будет. Все благодаря лего"мир кубиков". Алина

Алина 24.12.2018

Если кто-то хочет оставить ребенка без подарка не день рождения - то может смело обращаться в «Мир кубиков». Служба приема интернет заказов и менеджеры заказов совершенно не взаимодействуют со службой доставки. Более того, информация у менеджеров заказов и в службе доставки (транспортной компании, которая на подряде у «Мира кубиков», курьеры которой развозят заказы) практически всегда противоположная. На любые вопросы о том, где находится курьер с заказом и почему он не приехал в назначенное время и день, менеджеры магазина отвечают, что сейчас информацию предоставить не могут, но отправят запрос в транспортную компанию и в течение 3-х дней сообщат клиенту. Это просто нонсенс! Компания, которая тратит такие деньги на рекламу на телевидении и радио не может завести собственный штат курьеров, либо организовать нормальное взаимодействие с транспортной компанией. Ведь они не помидорами торгуют, а детскими игрушками, которые во многих случаях покупаются к определенной, очень важной для ребенка дате. Сразу скажу, что ситуация с неверным заказом не особо меня на тот момент волновала (так как я понимала, что рано или поздно я смогу вернуть его назад и получить деньги), мне было важно получить именно мой заказ! Через некоторое время мне на почту пришло письмо «...По вашему заказу № 1-204-5570 срок брони в магазине Lego Москва ТРЦ «XL-3» истек. Заказ отменен». Я очередной раз позвонила в «Мир кубиков», обратив их внимание, что не бронировала ничего в ТРЦ и что у меня должна быть курьерская доставка. Менеджер мне сообщила, что точно не владеет информацией и предложила сделать новый заказ, на что я согласилась. После этого мне уже на телефон пришло смс, с текстом: «Заказ № 1-204-8936 на сумму 9 398,00 р. передан в службу доставки и будет доставлен вам 15.12.2017 с 09:00 до 22:00». Как уже можно догадаться, никакой курьер 15.12 мне не позвонил и не приехал, а все мои попытки выяснить информацию в «Мире кубиков» где находится курьер с моим заказом, заканчивались традиционным - «...сейчас информацию где мой нормальный заказ и когда его привезут предоставить не могут, но отправят запрос в транспортную компанию и в течение 3-х дней сообщат мне». В итоге в пятницу поздно вечером я вынуждена была срочно сделать заказ в другом интернет - магазине, из которого заказ мне доставили уже через день, и благодаря их оперативной работе, мой ребенок не остался без подарка в самый главный праздник. Но это еще не конец истории! 17.12 (в воскресение) поздно вечером мне позвонил менеджер из «Мира кубиков» и сообщил, что до него дошла информация, что мой заказ 15.12 не был мне доставлен и он предлагает получить его в течение дня понедельника 18.12. Можете догадаться, что я ему на это ответила! Ну и развязка истории моего заказа в «Мире кубиков» наступила 20.12, когда утром мне позвонил курьер и, к моему удивлению, радостно сообщил, что он выезжает с моим заказом на адрес и будет в течение часа! Т.е. между ребятами, которые в интернет-магазине работают и которые доставляют товары, СОВЕРШЕННО ОТСУТСТВУЕТ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ! Еще совсем забыла написать, что со мной связалась менеджер по возврату товара и сказала, что я могу подъехать в один из магазинов сети «Мир кубиков» и самостоятельно вернуть неверный заказ. На мои возражения о том, что сотрудница их магазина, с которой я общалась ранее по ситуации с возвратом, меня заверила, что ко мне приедет курьер на дом, сам заберет товар и вернет деньги, она ответила, что нет, в Москве курьеры не выезжают на дом (только в регионах). Я очень надеюсь, что мой отзыв предостережет многих родителей от обращения в «Мир кубиков» - либо сразу заказывайте в другом интернет-магазине, либо приобретайте в торговых точках. Никогда бы не стала тратить столько время и писать такой развернутый отзыв (если бы речь шла о любом другом товаре - одежде, продуктах, стройматериалах...да о чем угодно!!!). Но здесь, если ты торгуешь игрушками для ребенка, то должен понимать, что на тебе повышенная ответственность не только за качество товара, но и за соблюдение обещанных сроков доставки. Ведь остаться на день рождения или Новый год без подарка для ребенка может стать настоящей трагедией. Марина

Марина 20.12.2017

Несколько наборов LEGO для ребенка уже брали здесь. Выбор ну очень большой, глаза разбегаются просто! Цены при этом не кусаются, особенно с учетом акций и скидок. Они, кстати, тут довольно часто бывают. Поэтому магазин мне нравится, я могу только рекомендовать. Сами продолжим тут покупки делать! Ольга

Ольга 02.08.2017

Недавно покупали тут лего Пиратские шахматы и лего Бетмен - схватка с Пугалом, после рекламы этого мультика по телевизору, мои мальчишки очень просили им купить такой конструктор. Это был наш первый опыт с такими маленькими деталями (большие кубики нам уже не интересны). Соседи посоветовали заказывать именно тут, мол цены приемлемые,и качество лучшее. Первые дни детишек невозможно было оторвать, особенно, когда они занимались сборкой персонажей, сейчас же играют каждый день уделяют ей не меньше 2-3 часов. Небольшой остаток времени на машинки. А так очень довольна покупкой, занятно, интересно, даже мне немного было) Валентина

Валентина 31.07.2017

Выбор в интернет-магазине огромный, доставка обычно приходит уже на следующий день после оформления заказа. По ценам - если сравнить с розничными магазинами, то разница очень большая. Сайт "Мир кубиков" это реальная возможность не только экономить время на походах по магазинам, но и покупать лего по действительно низким ценам! Обычно сидим с ребенком на сайте и вместе выбираем, что заказать ;) Советую всем родителям этот магазин! Маргарита

Маргарита 07.04.2017

Узнала о магазине "Мир Кубиков" не так давно. Мне нужно было срочно приобрести несколько наборов Лего для подарков на детский праздник. В этом магазине мне предоставили приличную скидку на наборы. Быстро обработали заказ и доставили в очень сжатые сроки. Все дети были обеспечены подарками, а я неплохо сэкономила. У меня подрастает ребенок, заказывать для него конструктор буду только здесь! Рекомендую! Татьяна

Татьяна 04.03.2017

Часто заказываю игрушки в этом магазине. Все товары действительно оригинальные. Ассортимент огромный, здесь продаются новинки конструкторов, которые в других магазинах редко удается найти. Радуют скидки и акции, которые часто проводятся в магазине, иногда можно очень даже хорошо сэкономить! Достойный магазин, не разу не разочаровалась. Буду и дальше заказывать только здесь!) Юлия

Юлия 02.02.2017

Осталась вполне довольна данным магазином, заказывала на новый год сыну набор Лего, порадовал огромный выбор и цена на порядок дешевле, чем в магазинах моего города! Заказ сделала на сайте, буквально через несколько часов связался менеджер и проконсультировал по поводу заказа, оплаты и доставки. Доставка заняла около 10 дней, как и обговаривали. Отправили сразу же послу оплаты. Мария

Мария 04.01.2017

Скоро выходит лего-мультфильм про Бэтмена и сын все уши прожужжал, что очень хочет сходить посмотреть его. Все трейлеры засмотрел до дыр. Поэтому мы с отцом решили на Новый Год подарить чаду набор с Лего-Бэтменом. Начали с набора "Бэтмобиль". Оформили заказ, использовали промо-код, который дали друзья со своей прошлой покупки (они и посоветовали магазин). Получилось приемлемо по цене и сын безумно счастлив. Заказ получили быстро, без нареканий. Раиса Грошина

Раиса Грошина 02.01.2017

Добрый день. Уже неоднократно совершала покупки в этом магазине. Ассортимент всегда очень разнообразный, к тому же все игрушки по вполне приемлемым ценам. Доставку осуществляют в течении трех дней, что очень приятно. Могу с полной уверенностью рекомендовать этот магазин всем своим подругам с маленькими детьми. Огромное вам спасибо за качественное обслуживание своих клиентов. Елена

Елена 31.12.2016

Не так давно в этом магазине заказывала, на праздник новый год сыну Лего. Понравился большой выбор все возможных наборов, качественные. Уверена ребенок будет просто счастлив. Цены дешевле чем в обычных магазинах. Доставку не задержали, как и обещали, все ровно в срок. Ни каких претензий не возникло не к товару, ни к магазину. Я полностью осталась довольна. Мария

Мария 29.12.2016

Когда я был маленьким, родители покупали мне Lego, говорили, что он развивает логику. Теперь я покупаю его и своим детям помогаю им иногда собирать это очень здорово, когда моно вот так играть с детьми. Покупаю я LEGO d интернет-магазине, там отличный выбор можно купить конструктор со скидкой сейчас там часто бывают скидки и акции. Хорошо, что магазине можно купить LEGO на любой вкус я выбираю разные так интереснее детям играть. Сергей

Сергей 07.12.2016

Хороший магазин. Покупаю подарки своим деткам и деткам друзей/родственников в основном тут. Всем Лего нравится, это и девочкам и мальчикам интересно, разные тематические наборы есть. Ассортимент огромнейший, на любой вкус и цвет, как говорится. Да и акции бывают ну очень выгодные. Магазину доверяю, по телефону всегда на все вопросы ответят, доставка тоже не подводила пока. Лиза

Лиза 05.12.2016

Первый раз наткнулась на этот интернет-магазин, когда искала для сына один набор из Лего Star Wars. Понравилась тут цена да и вообще ассортимент огромный. Так как сын фанатик Лего в принципе, то теперь этот сайт для меня - место, где я покупаю ему подарки). Да и к друзьям на дни рождения сын идёт с наборчиком Лего как презент. Доставка всегда в срок, за это я уже не переживаю. Отмечу, что менеджеры всегда вежливы и приветливы, это приятно) Катерина

Катерина 03.12.2016

Как же я в детстве любил ЛЕГО я и сейчас от него в восторге и конечно всегда покупаю своим детям что-то новое. Нашел интернет-магазине, Мир Кубиков где, во-первых, есть разнообразные конструкторы и игрушки LEGO, а во-вторых, всегда бывают скидки это для меня прямо чудо. Уже убедился в отличном качестве сервиса обслуживания, сделал пару заказов, отличный магазин игрушек теперь покупаю ЛЕГО своим детям, не выходя из дома, всегда вместе выбираем, что купить. Михаил

Михаил 01.12.2016

Несколько раз делала заказ в этом магазине - произвел самые хорошие впечатления. Один раз пришлось ждать дней пять заказ, но об этом менеджер предупредил заранее, да и мне не к спеху было. Заказываю в Мире кубиков, т.к. это сертифицированный магазин лего, во-первых. А во-вторых, у них в наличии бывают такие наборы, которых в обычных детских магазинах не найдешь. madam.lapinga@yandex.ru

madam.lapinga@yandex.ru 20.11.2016

Пару раз уже здесь покупал конструктор LEGO для своего племянника и ничего плохого про этот магазин сказать не могу. Ассортимент очень хороший, по-моему на любой вкус можно что-то подобрать. Цены вполне себе приемлемые, по крайней мере я бы не сказал, что очень дорого. Если к новому году будут скидки или акции, то обязательно еще что-нибудь куплю в подарок. Олег

Олег 06.11.2016

К первому сентября купили дочке фирменный конструктор LEGO в этом магазине. Большой выбор товара, поэтому можно выбрать то, что по карману и будет нравиться детям. Магазин приятно удивил хорошей акцией и мы купили Кате конструктор с меньшей ценой, чем она была заявлена изначально. В общем покупкой в этом магазине я осталась довольна. Рекомендую. Елена Позднякова

Елена Позднякова 06.11.2016

Хороший магазин, меня поразил огромный выбор игрушек и наборов ЛЕГО по весьма выгодным ценам. Заказывала у них сыну на день рождения конструктор "Ударный истребитель СИД" из серии звездные войны. Качество отличное, фигурки четко прорисованы. Сыну понравился. Сервис магазина также приятно удивил оперативной работой менеджеров, которые все подробно мне объяснили на счет доставки и оплаты. Заказ привезли на следующий день, что на мой взгляд очень быстро. Так покупкой в итоге осталась довольна! Кристина

Кристина 05.11.2016