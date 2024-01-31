«Сити Гриль» – это сеть гриль-ресторанов в Санкт-Петербурге с вкусной и быстрой едой. В ассортименте ты найдешь разнообразный фастфуд: бургеры с бифштексами из мраморной говядины и курицы, картошку фри, айдахо и по-домашнему, стейки с гарниром из овощей, бизнес-ланчи, десерты, соусы и напитки. Приходи в ресторан посидеть в уютной атмосфере или заказывай еду на сайте. Скачивай и устанавливай официальное приложение на телефон для большего удобства и мобильности. Доставка осуществляется в течение часа с помощью такси до подъезда. Оплата возможна онлайн банковскими и кредитными картами. Также компания предоставляет акционные предложения – пробуй и радуйся. Скорее делай заказ и не оставайся голодным даже когда лень готовить. Воспользуйся нашими промокодами «Сити Гриль» (City Grill) за январь 2024 года, чтобы есть великолепные и сочные мясные блюда по сниженной цене.

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