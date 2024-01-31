Запишись на ремонт своего авто в PitStop. Там предоставляется огромный перечень услуг: замена масла, диагностика, ремонт, развал-схождение, заправка автокондиционера, шиномонтаж, покраска, сезонное хранение шин и другие работы. Пятнадцать лет на рынке позволили накопить большой опыт в обслуживании отечественных машин и иномарок, а также микроавтобусов. Счастливые часы и ежемесячные акции постоянно радуют клиентов. Специалисты сервиса регулярно повышают квалификацию и работают на современном оборудовании, что обеспечивает высокое качество работ, на которые распространяется гарантия до года. Более пяти точек СТО расположены в разных частях Санкт-Петербурга. Пользуйся только проверенными сервисами! Активируй купоны на скидку «Пит-Стоп» за январь 2024 года при предварительной записи на обслуживание на сайте и получи приятное снижение стоимости.

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