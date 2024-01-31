Промокоды 1st-original

Отзывы покупателей

Парфюмерию продают оригинальную, и это самое важное! Банч-коды, сроки годности - все ок) Плюс к тому оперативные менеджеры и быстрая доставка. Заказывала духи себе и потом еще маме на день рождения, мы довольны) Мия

Мия 04.06.2017

Нравится магазин, не раз тут покупки делаю, реально можно сэкономить, потому что цены чуть ниже тех что в летуалях, ну и при этом оригиналы продают. Лариса

Лариса 14.04.2017

Магазин порадовал быстрой и бесплатной доставкой. Делала заказ на несколько пробников, в сумме вышло на 3300 р., курьер привез бесплатно и в тот же день. Пробники хорошие, сравнительно недорогие. Могу рекомендовать для покупок. Ася

Ася 08.09.2016

Купила духи Lalique, запах волшебный! Все местные магазины обошла, одни подделки, поэтому в интернете заказала и не ошиблась! Анастасия

Анастасия 18.07.2016

Заказывал (заказ 39564) в подарок GF Ferre Pure. Все в высшей степени оперативно и качественно, товар соответствует оригиналу (до этого покупал в Duty Free). Первый опыт общения оказался положительным, буду заказывать еще. Спасибо. Денис

Денис 11.04.2016

Вечером заказал, на следующий день доставили, все четко, быстро. Заказывал тестеры Номер заказа: 34370 Дата доставки: 20.12.2015 Адрес доставки: Москва, ул. Шкулева 15/18, корп. 1 Сумма заказа: 12217 руб. Нехило сэкономил, 100 процентов оригинал, жена всем этим давно пользуется. The One, Dolce And Gabbana Flora By Gucci, Gucci Candy, Prada Илья

Илья 19.03.2016

Получила свой очередной заказ № 37088, очень-очень рада. Пользуюсь услугами магазина уже давно. Все параметры в его работе сошлись воедино: 1) качество (отлично!); 2) цены (+ скидки) вполне приемлемы; 3) скорость доставки в мой город (2 дня!) Елена

Елена 12.03.2016

Заказала свой любимый аромат у них. Курьер привез быстро, но при проверке аромат оказался совершенно не тем.Так как заказывала тестер , то по внешнему виду коробки и флакона сразу было не понятно.От заказа отказалась и решила заказать у них другой парфюм и не тестер.Менеджер мне сказала, что раз я отказалась от предыдущего заказа они не станут мне больше ничего присылать. Я честно испытала легкий шок , но потом подумала и поняла, почему они так поступают.Раз не удалось впарить подделку с первого раза, то не зачем и гонять курьеров впустую. Ольга

Ольга 19.02.2016

Заказ №31489: покупал жене eau de parfum Byredo Pulp 100ml tester. При покупке насторожил цвет (оригинальный дома темнее), однако контрольный пшик вроде бы совпал, да и продавец убедил, что «это теперь так». Однако после расходования 5 мл от аромата осталось лишь подобие первых нот, которые исчезают через 10 минут. Итог: во флаконе чистая eau, но никак не parfum, и даже не toilet – 100% “ORIGINAL FAKE”. Так как по срокам предъявить претензию не могу, хочу предостеречь вероятных покупателей от покупок в данном магазине, несмотря на очень привлекательные цены. Не знать о том, что предлагает подделку, продавец с таким опытом явно не мог, следовательно торговля фальсифицированной продукцией ведется вполне осознанно, поэтому рассматривать даже возможность покупки у данного продавца категорически не рекомендую, несмотря на «восторженные» (очевидно такие же как и сама продукция, особенно наиболее дорогая) отзывы. Константин

Константин 07.12.2015

Делал тут заказ 1 раз, доставка довольно быстрая, проблем никаких не возникло, товар хороший - нареканий нет. Андрей Белов

Андрей Белов 10.04.2015

Искал в инете духи определенной марки (по магазинам не пошел, там вонь стоит еще та, невозможно ничего понюхать нормально). Сравнил цены, тут была наиболее приемлемая для меня. Решил рискнуть и заказал. Связались со мной достаточно быстро, все оговорили - доставка через день. Все проверил, никаких косяков - духи оригинальные. Рассчитался с курьером и забрал заказ. Неплохой магазин. Игорь

Игорь 12.03.2015