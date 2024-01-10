Случайным образом мне попался промокупон на получение карты с бонусами и украшением в подарок. Таким образом, я первый раз посетила этот магазин. Боялась, что развод, оказалось нет. Подарили серебренный купон и карту с бонусами. Пока мне оформляли карту ознакомилась с ассортиментом магазина. Какой же я не опытной была! Как много серебренных украшений по цене как обычная бижутерка, которая быстро теряет свой внешний вид! Теперь поменяла все украшения на серебренные и хожу довольная, нет переживаний, что намочила или помылась случайно с украшением) Кольца, которые я постоянно ношу, за несколько месяцев не поменяли внешнего вида! Я в восторге, тем более бонусная карта дает 20% скидку. Не знаю выдают ли ее сейчас, но думаю, что подобные акции будут еще не раз.

Анна

Анна 14.10.2016