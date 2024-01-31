Roll and Wok – качественная уличная еда по демократичной цене. Ассортимент сети включает в себя классические и горячие роллы, фирменную пиццу, а также первые блюда, закуски и поке. Ты сможешь выбрать ингредиенты для вок с помощью онлайн-конструктора, добавить сладости и напитки, а также приобрести для большой компании сет или комбо. Доступны удобные способы получения – самовывоз из ближайшего пункта и доставка сотрудником фирмы. Принимается оплата картой на сайте, а также по терминалу или наличными средствами. Акции продавца обеспечат тебе приятные подарки и различные привилегии при расчетах! Обрати внимание на промокоды «Ролл энд Вок» (Roll and Wok) за январь 2024 года, собранные на этой странице! В списке регулярно появляются новые предложения с ограниченным сроком действия. Применяй нужные варианты при оформлении заявок и заказывай стритфуд на оптимальных условиях!

Подробнее Скрыть