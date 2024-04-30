«Шарарам» – это уникальная онлайн-игра для детей в возрасте от 6 до 12 лет. Проект основан на сюжете современного мультфильма «Смешарики». Во время прохождения девочки и мальчики не только развлекаются, но и улучшают свою память и внимание, повышают скорость реакции и развивают творческий потенциал. Некоторые задания базируются на школьной программе, поэтому ребята в игровой форме закрепляют знания, полученные на уроках. В виртуальной вселенной регулярно проводятся захватывающие конкурсы и викторины. За общением пользователей круглосуточно следят модераторы. Используя промо-коды «Шарарам», можно получать ценные бонусы для увлекательной игры. Это могут быть дополнительные «смешинки» или скидки на покупку «супервещей». В нижней части этой страницы размещаются все секретные коды и промокоды «Шарарам» за апрель - май 2024 года.

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