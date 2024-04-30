В «Суши Биг Маркет» ты сможешь заказать роллы, пиццу, WOK и другую вкусную и свежую еду. Кроме основных позиций меню присутствуют разнообразные закуски, паста, супы, салаты, десерты и напитки. Для средних и больших компаний, плотного обеда или ужина предлагаются сеты из традиционных и запеченных роллов. Каждый найдет, чем подкрепиться по своему вкусу! При составлении заказа можно корректировать количество ингредиентов с помощью удобного фильтра. Предусмотрена бесплатная доставка при определенной сумме чека и самовывоз из заведения. Участники бонусной программы накапливают бонусы для полной или частичной оплаты покупки. Все клиенты имеют возможность получить приятные и аппетитные подарки к своим заказам. Хочешь заказывать любимые блюда по выгодным ценам? Выбирай промокоды «Суши Биг Маркет» за апрель 2024 года, применяй при оформлении заявки и наслаждайся видимой экономией!

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