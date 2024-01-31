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Samsung Store – авторизованное онлайн-представительство популярной торговой марки. В официальном интернет-магазине вас ждет широкий спектр продукции бренда: мобильные устройства, телевизоры, акустические системы, домашние кинотеатры, микрофоны, наушники, квадрокоптеры, поисковые трекеры и многое другое. На сайте также представлены оригинальные аксессуары ко всем видам электроники. В продаже есть подарочные сертификаты.
Компания предлагает услуги по настройке гаджетов и обеспечению защиты экрана. Гарантийное обслуживание товара производится в собственных сервисных центрах. Фирма сотрудничает с частными и корпоративными клиентами.
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