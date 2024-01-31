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Промокоды и купоны netPrint

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Отзывы покупателей

Пользуюсь NetPrint постоянно. Фотокниги, фотокалендари, фотосувениры- для семейного архива или в подарок. Качество отличное, большой выбор вариантов, макетов, удобные редакторы, все можно сделать самостоятельно по вкусу. Доставка быстрая, пунктов самовывозов много. Постоянные акции, скидки радуют. Часто даже просто бесплатно позволяют сделать фотокнигу или напечатать фото! Цены разумные за такое качество и сервис. Проблем ни разу не было.

  • Татьяна
  • 11.07.2017

Делала фотокнигу, несколько раз фотокалендари и кружки с фото. Макеты полностью делала сама, это очень просто, скачиваешь программку и вставляешь фото =) Можно делать разное оформление, фон, какие-то украшения и т.п. Сайт предельно понятный. Делают не очень быстро, примерно неделю, но качество прекрасное и цена ниже, чем в других подобных магазинах.

  • Елена
  • 11.04.2016

Хотела сделать подарок с фотографиями на юбилей родителям. Сайт мне понравился, на нем очень легко ориентироваться, много интересных идей по оформлению. Я остановилась на фото-книге, хотелось сделать действительно хороший качественный подарок. Пришла книга в хорошей очень плотной упаковке, я сильно переживала, как бы не помялась, но с такой упаковкой это трудно осуществить:) Из недостатков - доставка почтой в районе двух недель, хотя,конечно,больше зависит от города и самой почты, очень долго загружать фото, обычное качество печати. В общем пока проблем не встретила, может быть закажу еще сувениры к празднику.

  • Валерия
  • 28.12.2015
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«Звук» с подпиской «СберПрайм» на 30 дней – абсолютно бесплатно!