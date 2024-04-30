Hameleon – онлайн-магазин с обширным ассортиментом профессиональных продуктов для салонов красоты или для домашнего ухода, а также сеть розничных магазинов на территории нашей страны. В каталоге представлена продукция для ногтей, ресниц и бровей, большой каталог брендов таких как BAL Professional, Canni, Uno и многие другие. На сайте регулярно проходят распродажи, а наличие программы лояльности делает покупки еще более приятными. Клиентоориентированность, высокое качество, а также обмен и возврат товара гарантированы. Доставка осуществляется по почте, курьером или самовывозом. Оплатить можно в личном кабинете банковской картой. А если у тебя свой салон, то есть возможность сделать оптовый заказ. Твои ноготочки нуждаются в уходе? Тогда активируй промокоды «Хамелеон» за апрель - май 2024 года и приобретай качественные средства по сниженным ценам. Спеши использовать выгодные предложения!

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