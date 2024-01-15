«Мета» – это сервис для подбора психотерапевта. На платформе зарегистрированы опытные специалисты, которые помогут разобрать волнующие вопросы, используя профессиональные техники. Можно выбрать удобный формат: личную встречу или онлайн-консультацию. Есть возможность поиска врача для взрослого, ребенка, пары, семьи и даже для корпоративных клиентов. В штате компании – только эксперты в своей области, которые выдерживают тщательный отбор. Большой блог освещает различные вопросы и проясняет ключевые психологические моменты. Запись к терапевту – простая, указывай день, время и формируй заказ. А если ты сам имеешь соответствующее образование, проходи собеседование и становись консультантом на сайте. Заниматься своим ментальным здоровьем крайне важно, и не обязательно тратить на это много средств. Выбирай промокоды «Мета» (bemeta.co) за январь 2024 года, применяй при оформлении заявки и пусть всё наладится!

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