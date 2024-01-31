«Лига Героев» – организатор спортивных мероприятий на территории России. Среди проектов есть крупномасштабные полумарафоны, забеги с препятствиями и велогонки. В активе команды более 350 проведенных соревнований. Коллектив стремится привлечь внимание к спорту и к созданию необходимой инфраструктуры в стране. На официальном сайте ты найдешь актуальное расписание событий и сможешь подать заявку на участие. Оплатить взнос можно при помощи банковской карты. В интернет-магазине продается женская и мужская одежда, а также аксессуары с фирменной символикой. Хочешь оформить заказ на выгодных условиях? Воспользуйся промокодами «Гонка героев» («Лига Героев») за январь 2024 года, опубликованными на этой странице. Выбирай лучшие предложения в нашем онлайн-каталоге и активируй крупные скидки или приятные бонусы!

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