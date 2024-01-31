Рестораны «Чили Пицца» приглашают тебя утолить голод свежей и сытной едой! Ты можешь заказать любую продукцию сети с доставкой на дом или в офис. В меню тебя ждут популярные блюда восточной и европейской кухни, от классических роллов до нежного ризотто. В продаже есть готовые завтраки, обеды, комплексные наборы, напитки, десерты и стритфуд. Заказы принимаются по телефону и на сайте. Курьер привезет покупку сразу после приготовления! Доступна оплата наличными и безналичный расчет. Участвуй в программе лояльности и возвращай часть потраченных денег на бонусный счет! Хочешь получить максимальную выгоду? Воспользуйся купонами и промокодами «Чили Пицца» (Chili Pizza) за январь 2024 года! Ознакомься с действующими акциями, выбирай горячие предложения и применяй их, чтобы активировать значительные скидки!

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