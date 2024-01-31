«Мой Девайс» – сервис аренды техники и двухколесного транспорта по подписке. После оплаты абонемента ты сможешь взять напрокат электросамокат, современный велосипед, домашний тренажер, игровую консоль и многое другое. В пакет услуг включена доставка до двери, инструктаж, оперативная техническая поддержка и сервисное обслуживание. Клиенты могут арендовать оборудование на 1 или на 3 месяца. Компания предлагает дополнительную опцию, при подключении которой тебе не придется компенсировать поломки и повреждения. При оформлении договора не требуется вносить залог. В продаже есть подарочные сертификаты различного номинала. Хочешь получить внушительную скидку или приятный бонус? Обрати внимание на промокоды «Мой Девайс» за январь 2024 года, представленные на нашем сайте! Изучай действующие акции, выбирай среди них подходящий вариант и сэкономь крупную сумму!

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