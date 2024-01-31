Boft – быстрая и удобная печать фотографий. Загрузи нужный кадр из аккаунта Instagram* или памяти мобильного телефона и перенеси его на бумажный носитель в специализированном автомате! Компактные точки расположены в различных общественных местах. Их адреса отмечены на карте, которую можно найти на сайте или в приложении. Ты также сможешь сохранить важные воспоминания в фотокнигах. Для этого достаточно выбрать необходимые файлы и придумать к ним подписи. В интернет-магазине есть несколько видов макетов. Все изображения будут напечатаны на плотной бумаге и оформлены в дизайнерскую суперобложку. Твой заказ будет доставлен в красивой упаковке. Хочешь сэкономить на оплате? Специальные предложения от сервиса помогут тебе приобрести товары намного дешевле. Используй промокоды на скидку Boft за январь 2024 года и совершай покупку на максимально выгодных условиях! *Признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ.

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