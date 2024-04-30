О гипермаркете «Эльдорадо»

В гипермаркетах Eldorado продается техника и предметы для дома, ремонта и дачи, электронные устройства для работы, обучения, развлечений. Магазины сети открыты почти в 200 городах. Компания является неоднократным номинантом и победителем премий в сфере продажи непродовольственных товаров и услуг. Дочернее отделение «Эльдорадо-сервис» помогает клиентам с доставкой и установкой, настойкой и ремонтом купленного оборудования.





Каталог товаров

В интернет-магазине собрано более 20 000 наименований в различных категориях:

теле-, аудио-, видеоаппаратура, автотовары;

смартфоны, планшеты и «умные» гаджеты (часы, весы, браслеты, очки виртуальной реальности);

компьютеры, ноутбуки и сопутствующая электроника (оргтехника, игровое и сетевое оборудование, периферия, информационные носители);

техника для красоты и здоровья (электробритвы, зубные щетки, маникюрные наборы, эпиляторы, фены и щипцы для волос, весы);

детские термометры, ночники, стерилизаторы, радионяни, молокоотсосы;

устройства для системы «Умный дом», для видеонаблюдения, фото- и видеосъемки;

бытовая техника для уборки, стирки, готовки, хранения, ухода за одеждой, регулировки климата;

программное обеспечение, игры, антивирусные программы, операционные системы, офисные приложения;

аксессуары и расходные материалы (аккумуляторы, картриджи, переходники, защитные чехлы и пленки, внешняя память, подставки, гарнитуры, стилусы, микрофоны и пульты).





Стратегическими партнерами фирмы являются Samsung, Honor, Braun, Apple, LG, MSI, Asus, HP, Bosch, Sony, Xerox, Beko и многие другие бренды. Благодаря этому магазин предлагает только лицензированную продукцию без наценок.

8 способов сэкономить в Эльдорадо

Если вы ищете «лайфхаки» о том, как не переплачивать в розничных магазинах сети и на eldorado ru, обратите внимание на наши советы.

На главной странице сайта расположена «карусель» со скидками, актуальными условиями рассрочки, кешбэка и приема старой техники в утилизацию для получения дисконта. Ищите значки Sale, New и «Хит», смотрите раздел «Распродажа». Промоакции собраны во вкладке «Акция» и отсортированы по месту проведения. Для участия в некоторых из них необходимо получить промокод. Оформите карту «Хоум Кредит Эльдорадо» и расплачивайтесь ею на сайте и в гипермаркетах. Так вам будут доступны повышенные бонусы по акции, которыми можно оплатить до 100% стоимости следующей покупки. Вступайте в бонусный клуб «Эльдорадо». С помощью электронной или пластиковой карты можно копить баллы и тратить их на кассе или в «Личном кабинете». Официальные группы в соцсетях регулярно проводят конкурсы с подарками, публикуют полезные новости. Используйте промокод от promokodus.com. Он суммируется также со многими скидками или акциями компании. Новым покупателям после подписки на рассылку компании на email отправляют приветственный купон.

Как использовать промокод

Особые коды, которые вы видите на данной странице, состоят из цифр и букв. После их активации вам будет доступна секретная скидка: для этого выполните несколько простых действий.

Выберите промокод из представленных. Внимание, каждая акция имеет свои условия и сроки проведения. Скопируйте уникальную комбинацию из всплывающего окна. Перейдите на www eldorado ru, воспользуйтесь поиском по категориям и скидочным разделам. На карточке товара нажмите «Быстрый заказ» или «В корзину». Когда закончите шопинг, кликните на значок тележки. Внесите промокод в соответствующее поле и активируйте его. Скидка будет пересчитана автоматически. Закончите оформление заказа, введите контактные данные, выберите дополнительные услуги, метод доставки и оплаты, а также рекомендуемое сопутствующее оборудование.





С промокодами Эльдорадо качественная техника и электроника стала еще доступнее. Вам осталось только выбрать всё необходимое и насладиться приятными ценами и щедрыми бонусами. Не забывайте периодически заглядывать к нам: каждый месяц вас ждет новая скидка.