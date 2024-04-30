Компания товаров для здоровья, красоты и долголетия «Тенториум» начинала как первый, и единственный на данный момент, завод, безопасно перерабатывающий абсолютно весь спектр производных пчеловодства. Один из эксклюзивов – сухой мед, сохранивший все нужные свойства исходного сырья. Бренд выпускает не только продукцию для людей, но и для домашних питомцев. Все продукты бренда полезны и экологичны, большая часть имеет специальную направленность: от стресса, простуды, для очищения, для иммунитета. Также на сайте постоянно появляются новые акции. А разобраться в продукции и получить советы для здоровой жизни можно на экспертных живых эфирах, записи которых сохраняются в соответствующем разделе. Помимо России, фирма представлена в более чем сорока странах мира. Следи за своим здоровьем с качественными экологическими добавками, используй промокоды «Тенториум» за апрель - май 2024 года и приобретай товары по сниженной цене.

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