Российский этнофестиваль «Дикая мята» предоставляет всем желающим возможность насладиться любимой музыкой в уютном палаточном городке вдали от серых будней и постоянных забот. Гостей мероприятия ждут не только концерты, но и постановки уличных театров, увлекательные мастер-классы, захватывающие огненные шоу и познавательные лекции. Фестиваль с удовольствием посещает не только молодежь, но и семейные пары с детьми. Организаторы предлагают разные варианты размещения. Хотите приобрести билеты без наценки? Посетите официальный сайт мероприятия mintmusic.ru. Устройте незабываемый досуг без ущерба для бюджета! Внизу данной страницы вы найдете лучшие промокоды «Дикая мята» за январь 2024 года. Обращайте внимание на срок действия спецпредложений. Закажите билеты со скидкой и подарите себе истинное музыкальное наслаждение и невероятные эмоции!

Подробнее Скрыть