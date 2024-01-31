«Пипяо» – паназиатское бистро, где тебя ждет фестиваль вкусов. Меню включает рамен, токпокки, кимчи, пибимпаб, кимпаб, wok и многое другое, ассортимент обширен и разнообразен, ты обязательно сможешь выбрать перекус по душе. Кафе предоставляет выгодные условия для клиентов: для каждого найдется подходящая акция, с помощью которой можно легко сэкономить. Доступна бесплатная доставка: в компании ценят время и комфорт, поэтому при покупке от минимальной суммы - курьер привезет заказанное совершенно бесплатно. Также предусмотрены различные бонусы и привилегии в мобильном приложении – скачивай, чтобы заказывать еду еще быстрее. Чтобы отправиться в гастрономическое путешествие по Азии, где каждый заказ – лишний повод открыть что-то новое, наполняй «Корзину» прямо сейчас, используя промокоды «Пипяо» за январь 2024 года с нашего сайта, и погрузись в удовольствие от изысканных блюд восточной кухни!

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