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Купоны и промокоды Moon-Trade

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Отзывы покупателей

Диваны МООН я знаю по качеству. У родителей такой диван уж больше 10 лет стоит и ему хоть бы что. Себе в квартиру тоже диван МООН решил выбрать. Правда читал отзывы. писали иногда, что доставка долгая, я поэтому на сайте выбрал те модели, доставка которых производится за 1 день. Выбор конечно сразу поменьше стал, но зато я утром заказ оформил, а на следующий день к вечеру уже диван привезли. Быстро так! Это просто по ходу те диваны, которые уже в наличие есть. Диван хороший, без брака. Я доволен полностью.

  • Антон
  • 09.06.2016
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