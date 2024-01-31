Купоны и промокоды Moon-Trade
Активные купоны и промокоды Moon-Trade.ru январь 2024
Промокоды сайтов, похожих на Moon-Trade.ru
Не нашел промокод?Получить первым
Похожие предложения
Отзывы покупателей
Диваны МООН я знаю по качеству. У родителей такой диван уж больше 10 лет стоит и ему хоть бы что. Себе в квартиру тоже диван МООН решил выбрать. Правда читал отзывы. писали иногда, что доставка долгая, я поэтому на сайте выбрал те модели, доставка которых производится за 1 день. Выбор конечно сразу поменьше стал, но зато я утром заказ оформил, а на следующий день к вечеру уже диван привезли. Быстро так! Это просто по ходу те диваны, которые уже в наличие есть. Диван хороший, без брака. Я доволен полностью.
- Антон
- 09.06.2016
Добавить отзыв