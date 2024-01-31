Любите онлайн-шутеры? Коды «Блок Strike» помогут вам добиться невероятных успехов в сражениях! В эту игру можно играть со своими друзьями и другими участниками. Объединяйтесь в команды, создавайте влиятельные кланы и побеждайте соперников в динамических боях! Вам доступно четыре десятка видов пушек, свыше 70 карт и более 24 режимов, в том числе командная битва и зомби-выживание! Приобретайте оружие, меняйте его облик и совершенствуйте своего персонажа! Прокачивать предметы можно с помощью скинов, которые предоставляются бесплатно или за игровую валюту. Активируйте дополнительные возможности с кодами и промокодами «Блок Страйк» (Block Strike) за январь 2024 года! Полный список актуальных предложений размещен на этой странице. Воспользуйтесь шансом и прокачайте героя без лишних усилий и расходов!

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