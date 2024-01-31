«Аптека.ру» – сервис онлайн-заказа лекарств и сопутствующих товаров от компании «Катрен», что выступает фармдистрибьютером. Он появился в 2013 году, в 2020 году благодаря обороту в почти 25 млрд рублей стал ведущим в своем роде. Границу в 5 млн заказов этот аптечный интернет-магазин переступил еще в 2016 году и продолжает уверенно достигать новых целей.

Сервис можно сравнить с маркетплейсом, однако в связи с законодательными особенностями используется другая схема:

Покупатель выбирает, какие лекарства и где хочет забрать. «Аптека.ру» собирает заказ и продает его указанной организации. Выбранная покупателем аптека получает от него деньги.

Все прозрачно и просто, сам директор по развитию сервиса отмечал, что в основу заложена джентльменская схема сотрудничества.

Ассортимент продукции

Представлены не только всевозможные лекарства, но и товары для красоты и здоровья. Ассортимент объединяет свыше 30 тыс. наименований, при этом около 9 тыс. позиций относятся к разделу «Гигиена и косметика». Так что «Аптека.ру» предлагает отнюдь не только лекарства, но и множество сопутствующего, помогающего лучше выглядеть и чувствовать себя, повышать качество жизни.

Тысячи и тысячи единиц ассортимента данного интернет-сервиса входят в следующие разделы каталога:

Лекарственные средства. БАДы. Медтовары и техника. Медизделия. Детские товары. Детское, диетическое, лечебное питание. Гигиенические средства. Средства для дезинфекции. Контактные линзы.

Стоит помнить, что все это представлено как на сайте сервиса, так и в его мобильных приложениях для всех ведущих платформ.

Как приобрести продукцию со скидкой в интернет-сервисе по заказу аптечных товаров «Аптека.ру»?

Все актуальные предложения собраны в одном месте – на нашем сайте, Promokodus.com. Здесь есть как подборки различных товаров, которые сервис продает с дисконтом, так и промокоды, позволяющие получить дополнительные скидки в «Аптека.ру». Выбирайте актуальное именно для вас и не забывайте делиться предложениями с другими!

У «Аптека.ру» есть программа лояльности, позволяющая копить бонусы, или так называемые «витаминки», и оплачивать ими часть стоимости. Еще среди полезного на официальном сайте сервиса:

Правила действия программы лояльности. Условия любого предложения и акции «Аптека.ру». Правила доставки.

Какие бывают промокоды для «Аптека.ру»?

Стоит запомнить несколько совсем нехитрых моментов:

Купоны отличаются по сроку действия, и удобно, что на нашем сайте указывается, до какого числа идет акция. Есть промокоды «Аптека.ру», распространяющиеся на весь ассортимент, а есть охватывающие лишь часть каталога. Есть скидки, получить которые можно только после выполнения какого-то условия, например, за привлечение друга, а есть, которые доступны сразу, и последних большинство. Некоторые предложения распространяются не на стоимость товаров, а на сервис, например, дают какие-то преимущества по доставке или позволяют рассчитывать на подарки при покупке. Среди купонов есть особенно рекомендованные проектом «Promokodus», это что ни на есть самые горячие предложения.

Как правильно активировать промокод в интернет-сервисе по заказу аптечных товаров «Аптека.ру»?

Выбирать товары, класть их в корзину и применять промокод можно даже без авторизации, но перед оформлением ее все равно предстоит пройти. Это очень просто: нужно ввести свой номер телефона, получить на него код и вставить его в окно идентификации. Так что вам решать, проходить ли авторизацию заранее или уже в процессе, но все равно это очень быстро.

Итак, представим, что вы подобрали на нашем сайте нужный промокод и скопировали его. Далее нажимайте на «Использовать код» и прямо из того же окна переходите на сайт «Аптека.ру», там кладите в корзину то, что нужно. Когда определитесь с выбором, останется всего 2 шага:

Нажмите на кнопку «Корзина» или «Оформить». Введите в специальное окошко скопированный в «Promokodus» набор символов.

Стоит обратить внимание, что «Аптека.ру» подсказывает, дает ли промокод наилучшую скидку по данной корзине. Если написано, что не дает, то автоматически используется другая акция, например, скидка для покупателя, делающего первый заказ.

Как оформить заказ в «Аптека.ру»?

Представим, что вы находитесь на сайте этой интернет-аптеки и уже авторизовались по номеру телефона. Покупки делаются следующим образом:

Найдите нужное через поиск или каталог и нажмите «Купить», вследствие чего товар отправляется в корзину. После нажатия на «Купить» появляется кнопка «Оформить», клик на нее позволяет перейти в отложенное, равно как и щелчок на «Корзину». В корзине можно скорректировать необходимое количество товаров и даже цену, если есть промокод. Сделав это, переходите к оформлению. На финальном шаге укажите аптеку, куда придет покупаемое, и предпочитаемую бонусную программу.

Оплата происходит при получении, по карте или наличностью. Стоит учесть, что для выдачи некоторых лекарств может понадобиться рецепт от врача. «Аптека.ру» заранее об этом сообщает и вообще предоставляет полную информацию о предлагаемой продукции.