Мы заметили, что у тебя включен Adblock. Пожалуйста, выключи расширение, чтобы получить доступ ко всем возможностям сайта.
Мы используем cookies для твоего удобства. Подробнее.
Акции сервисов выдачи микрозаймов
  1. Главная
  2. Сайты по категориям
  3. Красота и здоровье
  4. Аптеки
  5. Аптека.ру

Промокоды на скидку «Аптека.ру» январь 2024

Активные купоны и промокоды «Аптека.ру» январь 2024

Промокод на дополнительную скидку 3% при повторном заказе!
ДКА Показать код
ДКА Показать код
-6% на товары для здоровья и красоты в интернет-аптеке «Диалог»! Все промокоды Диалог (11)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
Скидка до 28% на препараты от гриппа и ОРВИ и еще -3% по промокоду!
ДКА Показать код
ДКА Показать код
«Фестал» для хорошего пищеварения с экономией 20% и еще -3% по коду!
ДКА Показать код
ДКА Показать код
Распродажа! До -50% на акционные товары!
Открыть купон
Открыть купон
Скидка до 150 рублей на аптечные товары в «Озерки» по коду! Все промокоды Озерки (9)
Все промокоды
150 Показать код
150 Показать код
«Антигриппин» от простуды и гриппа с экономией до 17%!
Открыть купон
Открыть купон
Для сухой и чувствительной кожи! До -14% на Bioderma Atoderm!
Открыть купон
Открыть купон
Капсулы «Бифиформ» со скидками до 36%!
Открыть купон
Открыть купон
Не время болеть! Подборка препаратов с выгодой до 17%!
Открыть купон
Открыть купон
Товары для суставов с экономией до 22%!
Открыть купон
Открыть купон
Премиальная корейская косметика Steblanc со скидкой до 38%!
Открыть купон
Открыть купон
Скидки до 33% на ассортимент препаратов при аллергии!
Открыть купон
Открыть купон
Скидки до 26% на средства «Корега»!
Открыть купон
Открыть купон
Скидки до 10% при оплате бонусами!
Открыть купон
Открыть купон
100 бонусных «витаминок» за приглашение друга!
Открыть купон
Открыть купон
Бесплатная доставка до аптеки!
Открыть купон
Открыть купон
Все акции и скидки от «Аптека.ру» – в одном месте!
Открыть купон
Открыть купон

Промокоды сайтов, похожих на «Аптека.ру»

Скидка 10% на товары для красоты, здоровья и спорта в «Мед-Магазине»! Все промокоды Med-Магазин.ru (7)
Все промокоды
s10 Показать код
s10 Показать код
До -7% по промокоду на товары в интернет-магазине трав «Русские корни»! Все промокоды Русские корни (9)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
Кешбэк до 25% на товары из категории «Здоровье» в «Мегамаркете»! Все промокоды Мегамаркет (19)
Все промокоды
Открыть купон
Открыть купон
БАДы, продукты питания и косметика с выгодой 3% по промокоду в iHerb.group! Все промокоды iHerb.group (11)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
-5% дополнительно на товары для красоты и здоровья в Shop & Show по промокоду! Все промокоды Shop & Show (13)
Все промокоды
s23 Показать код
s23 Показать код
Только у нас! -10% на товары для здоровья и красоты в Well Be по промокоду! Все промокоды Well Be (3)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
Аптечные товары с выгодой до 30% в аптеке «Ригла»! Все промокоды Ригла (4)
Все промокоды
Открыть купон
Открыть купон
Дополнительно -5% на товары для ухода за полостью рта по промокоду в «Доктор Слон»! Все промокоды Доктор Слон (10)
Все промокоды
sgs Показать код
sgs Показать код
Выгода 25% по промокоду при оплате сессии с психотерапевтом на сайте «Мета»! Все промокоды Мета (4)
Все промокоды
DUS Показать код
DUS Показать код
Скидка 10% по промокоду на первый заказ корейской косметики! Все промокоды MaskShop (7)
Все промокоды
S10 Показать код
S10 Показать код
Дополнительная косметика 5% на косметические средства по промокоду в Beauty Patches! Все промокоды Beauty Patches (8)
Все промокоды
ДУС Показать код
ДУС Показать код
Для красоты! Скидка 300 рублей по промокоду на косметику и парфюмерию в «РИВ ГОШ»! Все промокоды РИВ ГОШ (12)
Все промокоды
300 Показать код
300 Показать код
Скидка 5% на натуральную косметику в SiaMarket! Все промокоды SiaMarket (5)
Все промокоды
jxf Показать код
jxf Показать код
Показать еще купоны

Истекшие купоны «Аптека.ру»

Промокод на дополнительную скидку 3% при повторном заказе! САН Показать код
САН Показать код
Для здоровья глаз! До -27% на капли, мази и другие товары и -3% дополнительно по коду! ИКА Показать код
ИКА Показать код
Аптечные препараты с экономией 3% по промокоду! ИКА Показать код
ИКА Показать код
Скидка 3% на покупку при активации промокода! ИНА Показать код
ИНА Показать код

Похожие предложения

Здравсити
Здравсити
Аптека-Медимир
Аптека-Медимир
36,6
36,6
Wer.ru
Wer.ru
Будь здоров
Будь здоров
Диалог
Диалог

Часто задаваемые вопросы о Аптека.ру


Как получить скидку на «Аптека.ру»?

Все актуальные скидки «Аптека.ру» публикует Promokodus.com и официальные ресурсы аптечного сервиса.

Какая скидка на первый заказ в «Аптека.ру»?

В сентябре 2023 года она составляет 12%.

Сколько промокодов можно использовать на «Аптека.ру»?

Один промокод за одну покупку. При необходимости ввести несколько промокодов придется делать соответствующее число оформлений.

Как сэкономить в магазине Apteka.ru?

Пользуйтесь промокодами, «витаминками» программы лояльности и узнавайте через Promokodus или на официальном сайте сервиса о снижении цен.

Доступ к секретным промокодам
Нажимая на кнопку «Получить», я даю согласие на обработку персональных данных.

Информация о магазине «Аптека.ру»

«Аптека.ру» – сервис онлайн-заказа лекарств и сопутствующих товаров от компании «Катрен», что выступает фармдистрибьютером. Он появился в 2013 году, в 2020 году благодаря обороту в почти 25 млрд рублей стал ведущим в своем роде. Границу в 5 млн заказов этот аптечный интернет-магазин переступил еще в 2016 году и продолжает уверенно достигать новых целей.

Сервис можно сравнить с маркетплейсом, однако в связи с законодательными особенностями используется другая схема:

  1. Покупатель выбирает, какие лекарства и где хочет забрать. 
  2. «Аптека.ру» собирает заказ и продает его указанной организации. 
  3. Выбранная покупателем аптека получает от него деньги.

Все прозрачно и просто, сам директор по развитию сервиса отмечал, что в основу заложена джентльменская схема сотрудничества.

Ассортимент продукции

Представлены не только всевозможные лекарства, но и товары для красоты и здоровья. Ассортимент объединяет свыше 30 тыс. наименований, при этом около 9 тыс. позиций относятся к разделу «Гигиена и косметика». Так что «Аптека.ру» предлагает отнюдь не только лекарства, но и множество сопутствующего, помогающего лучше выглядеть и чувствовать себя, повышать качество жизни.

Тысячи и тысячи единиц ассортимента данного интернет-сервиса входят в следующие разделы каталога:

  1. Лекарственные средства. 
  2. БАДы. 
  3. Медтовары и техника. 
  4. Медизделия. 
  5. Детские товары. 
  6. Детское, диетическое, лечебное питание. 
  7. Гигиенические средства. 
  8. Средства для дезинфекции. 
  9. Контактные линзы.

Стоит помнить, что все это представлено как на сайте сервиса, так и в его мобильных приложениях для всех ведущих платформ.

Как приобрести продукцию со скидкой в интернет-сервисе по заказу аптечных товаров «Аптека.ру»?

Все актуальные предложения собраны в одном месте – на нашем сайте, Promokodus.com. Здесь есть как подборки различных товаров, которые сервис продает с дисконтом, так и промокоды, позволяющие получить дополнительные скидки в «Аптека.ру». Выбирайте актуальное именно для вас и не забывайте делиться предложениями с другими!

У «Аптека.ру» есть программа лояльности, позволяющая копить бонусы, или так называемые «витаминки», и оплачивать ими часть стоимости. Еще среди полезного на официальном сайте сервиса:

  1. Правила действия программы лояльности. 
  2. Условия любого предложения и акции «Аптека.ру». 
  3. Правила доставки.

Какие бывают промокоды для «Аптека.ру»?

Стоит запомнить несколько совсем нехитрых моментов:

  1. Купоны отличаются по сроку действия, и удобно, что на нашем сайте указывается, до какого числа идет акция. 
  2. Есть промокоды «Аптека.ру», распространяющиеся на весь ассортимент, а есть охватывающие лишь часть каталога. 
  3. Есть скидки, получить которые можно только после выполнения какого-то условия, например, за привлечение друга, а есть, которые доступны сразу, и последних большинство. 
  4. Некоторые предложения распространяются не на стоимость товаров, а на сервис, например, дают какие-то преимущества по доставке или позволяют рассчитывать на подарки при покупке. 
  5. Среди купонов есть особенно рекомендованные проектом «Promokodus», это что ни на есть самые горячие предложения.

Как правильно активировать промокод в интернет-сервисе по заказу аптечных товаров «Аптека.ру»?

Выбирать товары, класть их в корзину и применять промокод можно даже без авторизации, но перед оформлением ее все равно предстоит пройти. Это очень просто: нужно ввести свой номер телефона, получить на него код и вставить его в окно идентификации. Так что вам решать, проходить ли авторизацию заранее или уже в процессе, но все равно это очень быстро.

Итак, представим, что вы подобрали на нашем сайте нужный промокод и скопировали его. Далее нажимайте на «Использовать код» и прямо из того же окна переходите на сайт «Аптека.ру», там кладите в корзину то, что нужно. Когда определитесь с выбором, останется всего 2 шага:

  1. Нажмите на кнопку «Корзина» или «Оформить». 
  2. Введите в специальное окошко скопированный в «Promokodus» набор символов.

Стоит обратить внимание, что «Аптека.ру» подсказывает, дает ли промокод наилучшую скидку по данной корзине. Если написано, что не дает, то автоматически используется другая акция, например, скидка для покупателя, делающего первый заказ.

Как оформить заказ в «Аптека.ру»?

Представим, что вы находитесь на сайте этой интернет-аптеки и уже авторизовались по номеру телефона. Покупки делаются следующим образом:

  1. Найдите нужное через поиск или каталог и нажмите «Купить», вследствие чего товар отправляется в корзину. 
  2. После нажатия на «Купить» появляется кнопка «Оформить», клик на нее позволяет перейти в отложенное, равно как и щелчок на «Корзину». 
  3. В корзине можно скорректировать необходимое количество товаров и даже цену, если есть промокод. Сделав это, переходите к оформлению. 
  4. На финальном шаге укажите аптеку, куда придет покупаемое, и предпочитаемую бонусную программу.

Оплата происходит при получении, по карте или наличностью. Стоит учесть, что для выдачи некоторых лекарств может понадобиться рецепт от врача. «Аптека.ру» заранее об этом сообщает и вообще предоставляет полную информацию о предлагаемой продукции.