Сеть суши-маркетов «Точка Суши» предлагает вам полакомиться лучшими блюдами азиатской кухни. В меню заведения представлены легкие нигири, острые гунканы, классические, запеченные и авторские роллы, низкокалорийные салаты с водорослями, фирменные соусы и аппетитные десерты. Повара компании готовят еду из свежих и качественных ингредиентов, соблюдая граммовку и придерживаясь рецептуры каждого блюда. Гурманов наверняка порадуют регулярные акции: экономьте на избранных позициях каталога и наслаждайтесь вкусными подарками! У ресторана также есть секретные спецпредложения, позволяющие заказывать японские лакомства с максимальной скидкой. На этой странице уже можно изучить список текущих промокодов «Точка Суши» за апрель - май 2024 года. Для получения бонусов купон необходимо применить в специальном поле, расположенном на сайте кафе.

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