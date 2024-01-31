TFT Aero создан для того, чтобы обычные люди могли попробовать себя в роли пилотов самолета. Компания предоставляет максимально приближенные к профессиональным авиатренажеры, имитирующие взлет, посадку, полет с низкой видимостью и нештатные ситуации. Ощути реальную динамику полета с ускорениями и турбулентностью. Доступно два вида тренажера: Аэробус и Боинг, отличающиеся лишь типом управления. Выбери длительность и направление перелета, а квалифицированный работник проведет инструктаж и поможет в процессе. Один билет включает до трех человек – столько одновременно помещается в кабине, не считая инструктора. Оплата принимается разными удобными способами. Чат поддержки всегда на связи, обращайся по всем вопросам. Купи себе или подари другу волшебную возможность! Активируй промокоды на скидку TFT Aero («ТФТ Аэро») за январь 2024 года и стань на час настоящим капитаном корабля, бороздящим небо.

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