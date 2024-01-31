«Сварня» (svarnya.ru) – это сеть пивных ресторанов для истинных ценителей пенных напитков! Лучшие сорта пива, изысканные горячие и холодные закуски, фирменные колбаски, салаты, бургеры, лапша и японские роллы – далеко не всё, чем способно удивить обширное меню! Чтобы заказывать блюда и напитки на дом на выгодных условиях, скачайте специальное приложение на телефон. Простой и понятный интерфейс позволяет всем желающим выбирать наиболее привлекательные позиции меню. Кроме того, периодически компания радует клиентов грандиозными акциями. Желаете сэкономить при организации семейного ужина или посиделок с друзьями? Активируйте купоны «Сварня» за январь - февраль 2024 года при оформлении заказа и получите гарантированный бонус! Помните, что представленные промокоды можно использовать только в указанные сроки. Наслаждайтесь максимальной выгодой!

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