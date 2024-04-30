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Отзывы покупателей
А я доволен. Закупился перед сезоном новым оборудованием для сноубординга. Попал на ночь распродаж и счастлив! Да, доставляли долго, но на сезон я успел! :) По этому поводу нареканий даже нет, т.к. отхватил товар по супер низкой цене! Всем добра!
- Антоним
- 23.06.2017
Из минусов: отсутствует нормальное описание товара. Тяжело с выбором. По плюсам: качественный товар, доставка быстрая. А еще информируют по СМС - так что понять на какой стадии заказ можно без проблем.
- Дмитрий Я.
- 23.06.2017
Ну что сказать?! Выбор хороший, цены адекватные. НО! Столкнулся с проблемой несоответствия некоторых товаров фотографиям на сайте. Ребята, доработайте этот момент и нареканий у меня к вам не будет!
- Кирр
- 23.06.2017
Купила там свою досочку Dusters. До сих пор она мне служит и я ее обожаю) Ну а вообще в целом магазин хорош! Там часто бывают скидки и можно ухватить что-нибудь крутое за копейки. Парень покупал там крепы, сноубор, кеды, траки и мелкий стаф, все гуд
- Света
- 23.09.2016