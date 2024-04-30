Промокоды «Сквот»

Отзывы покупателей

А я доволен. Закупился перед сезоном новым оборудованием для сноубординга. Попал на ночь распродаж и счастлив! Да, доставляли долго, но на сезон я успел! :) По этому поводу нареканий даже нет, т.к. отхватил товар по супер низкой цене! Всем добра! Антоним

Антоним 23.06.2017

Из минусов: отсутствует нормальное описание товара. Тяжело с выбором. По плюсам: качественный товар, доставка быстрая. А еще информируют по СМС - так что понять на какой стадии заказ можно без проблем. Дмитрий Я.

Дмитрий Я. 23.06.2017

Ну что сказать?! Выбор хороший, цены адекватные. НО! Столкнулся с проблемой несоответствия некоторых товаров фотографиям на сайте. Ребята, доработайте этот момент и нареканий у меня к вам не будет! Кирр

Кирр 23.06.2017