«Хинкали Гали» – это интернет-магазин еды из объединенной сети ресторанов Москвы. За счет этого достигается большее разнообразие выбора блюд. В любую из едален можно сходить самостоятельно – перечень точек размещен на сайте, а можно просто заказать домой, в офис или на дачу и порадовать себя вкусной и сытной разнообразной пищей. Сеть Horeca-Home рада баловать своих клиентов приятными акциями. В ассортименте грузинская, европейская и итальянская кухни. Выбирай между хинкалями, пиццей, шаурмой, морепродуктами и гамбургером или закажи все вместе. Нет минимальной суммы заказа, при соблюдении условий доставка обойдется в рубль, время ожидания от одного часа. Оплата принимается картой онлайн. Активируй промокоды и купоны на скидку Ho-ho («Хинкали Гали») за январь 2024 года, получи выгодное снижение стоимости и радуйся экономии. Насладись вкусом любимых блюд и отдохни в комфорте!

Подробнее Скрыть