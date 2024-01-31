«Арт Отель» – отличное место для того, чтобы провести свой отпуск, командировку или просто пожить в Москве. Это актуальный бизнес-отель, который отвечает всем требованиям профильной сферы. Для тех, кто приехал в Москву провести отпуск, сыграет роль расположение поблизости от столичных достопримечательностей. На первом этаже располагается ресторан «Кокофреш», где ты сможешь хорошо провести время или заказать еду в номер. Гостиница предоставляет возможность организации мероприятий, так как обладает всем необходимым для их проведения: два конференц-зала и две переговорные комнаты, и все они полностью укомплектованы. Чтобы оформить проживание в комфортном месте и со скидкой, примени промокоды «Арт Отель» за январь 2024 года! Компания предлагает множество приятных спецпредложений, удобное и выгодное бронирование через мессенджеры и ряд дополнительных услуг, что облегчит твое времяпрепровождение!

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