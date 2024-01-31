Первое знакомство с Oskelly было с лота Максимовой, классные клипсы тогда взяла, до сих пор нет сил с ними расстаться, хотя ношу уже очень редко, но все равно. С другими вещами как-то проще было. Хотя еще браслет, тоже на Oskelly выкупила у девушки, которая в первый раз как я поняла там продавала, ему вообще цены нет, а достался он мне примерно за 15% от рыночной его цены, так что я б даже не сказала, что на Oskelly дорого.

Юлия

Юлия 18.02.2022