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Промокоды на скидку Oskelly

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Отзывы покупателей

Первое знакомство с Oskelly было с лота Максимовой, классные клипсы тогда взяла, до сих пор нет сил с ними расстаться, хотя ношу уже очень редко, но все равно. С другими вещами как-то проще было. Хотя еще браслет, тоже на Oskelly выкупила у девушки, которая в первый раз как я поняла там продавала, ему вообще цены нет, а достался он мне примерно за 15% от рыночной его цены, так что я б даже не сказала, что на Oskelly дорого.

  • Юлия
  • 18.02.2022
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