«НТВ-Плюс» – популярный российский оператор спутникового телевидения. Клиентам предлагается несколько пакетов подключения: базовые, экономные, с каналами для киноманов, спортивными трансляциями, познавательными и документальными передачами, мультфильмами и т.д. Кроме того, пользователям нравится библиотека сериалов, причем коллекция контента постоянно обновляется. Возможность просмотра на любом устройстве, высокое качество изображения, удобные способы внесения оплаты – основные преимущества сервиса. Возникло желание воспользоваться услугами оператора? Тогда не откладывайте подключение спутникового телевидения на потом: на этой странице вас уже ждут скидочные и бонусные промокоды «НТВ-Плюс» за январь 2024 года. Чтобы сэкономить на подписке, нужно активировать купон в течение определенного периода.

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