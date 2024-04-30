Сеть подмосковных отелей «Софрино Парк» рады предоставить своим клиентам высокий уровень сервиса и место для качественного расслабления. Гостей ждет система «все включено» с проживанием, питанием, напитками и огромным выбором активного отдыха для детей и взрослых. На большой и зеленой территории заведения находится бассейн, зооуголок, прокат спортивного инвентаря, игр и транспорта, тренажерный зал, СПА-центр, а также спортплощадки на свежем воздухе. Возможно проживание с животными – отдыхай со своим любимцем вместе. Забронировать место отдыха легко на официальном сайте: по заявке позвонит менеджер и поможет подобрать идеальные условия для твоего комфорта. Позволь себе отдохнуть и набраться сил в специально предназначенном для этого месте. Воспользуйся нашими промокодами на скидку и купоны «Софрино Парк» за апрель 2024 года при оформлении, и тебя ждет самое выгодное предложение.

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