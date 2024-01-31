«Аквамир» – развлекательный комплекс с водными аттракционами. Гостей центра ждут бассейны и горки разной степени сложности, а также соляная и русская баня, сауна и хамам. На территории обустроена игровая зона для самых маленьких посетителей, есть SPA-уголок, кафе и магазин с многочисленными товарами для плавания. Сотрудник аквапарка ответит на любые вопросы в мессенджере или онлайн-чате. Стоимость услуги зависит от категории населения, дня недели и продолжительности визита. Ты сможешь выбрать время посещения и приобрести входной билет прямо на фирменном сайте. В продаже есть подарочные сертификаты. Администрация постоянно радует клиентов различными акциями с ограниченным сроком действия. Обрати внимание на список выгодных предложений, собранный нашей командой! Выбери на странице оптимальные купоны на скидку и промокоды «Аквамир» за январь 2024 года, активируй их и сэкономь крупную сумму денег!

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