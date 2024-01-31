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Промокоды Premier

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Информация о магазине Premier

Онлайн-кинотеатр «Премьер» – это огромная библиотека киноновинок, популярных сериалов и мультфильмов без рекламных вставок. Эксклюзивно для подписчиков сервиса доступны телевизионные ток-шоу, которые они увидят раньше, чем телезрители. Они могут смотреть сериалы, доступные только на PREMIER и подключаться к прямым онлайн-трансляциям каналов ТНТ, ТНТ4, ТВ3, Пятница.


Попробуй все преимущества сервиса, став одним из подписчиков. Получи промокод для «Премьера» бесплатно на месяц и наслаждайся любимыми шоу и сериалами.

Зачем нужна подписка PREMIER

Часть контента доступна бесплатно, но если ты хочешь смотреть новинки кино, не пропускать серии любимых сериалов, иметь доступ к эксклюзивным материалам, необходимо приобрести подписку. Она действует 30 дней, затем ее необходимо продлить.


На подписке можно сэкономить несколькими способами:

  • не смотреть платный контент, что довольно скучно;
  • дождаться акции от «Премьер» на скидку, что может затянуться;
  • использовать промокод от «Премьер», чтобы снизить стоимость подписки или получить ее бесплатно.

В онлайн-кинотеатре есть несколько подписок: на фильмы и сериалы, а также два спортивных абонемента «МАТЧ ПРЕМЬЕР» для любителей футбола и пакет «СПОРТ», состоящий из 7 каналов. Выбери свой вариант, используй купоны и коды PREMIER, чтобы получить полный допуск ко всему контенту прямо сейчас.

Как применить купон и промокод на «Премьере» бесплатно

Изучи все актуальные предложения на нашем сайте promokodus.com и выбери то, что тебе подходит. Если это промокод от PREMIER, выполни следующие действия:

  • Нажми на кнопку «Показать код» и скопируй его в открывшемся окне.
  • Нажми «Использовать код», чтобы перейти на страницу онлайн-кинотеатра.
  • Перейди по указанной ссылке, чтобы активировать промокод на «Премьере» и получить доступ ко всему контенту.

Если ты выбрал купон для «Премьера», нажми на кнопку «Открыть купон» и «Перейти к акции». Ты попадешь на промо-страницу кинотеатра с бесплатной подборкой фильмов и сериалов. К одному аккаунту можно привязать до 5 профилей, чтобы смотреть всей семьей. Для детей можно установить ограничение, защитив их от ненужного контента.

Что можно смотреть на PREMIER

  • Комедийные фильмы и сериалы;
  • драмы и триллеры;
  • детективные истории;
  • фильмы ужасов и мистические сериалы;
  • романтические истории о любви;
  • документальные фильмы и шоу.

Используй бесплатный код «Премьер» на месяц, тогда ты не упустишь выход новых сериалов и фильмов. Каждую неделю в коллекции появляется что-нибудь новенькое. Ты найдешь чем пощекотать себе нервы, сможешь заглянуть в фантастические миры, окунуться в головокружительные приключения главных героев. В онлайн-библиотеке есть фильмы для всей семьи, веселого вечера в компании друзей и для того, чтобы не заскучать во время поездки. Смотреть можно со смартфона, телевизора и других устройств.


Не упусти возможность – используй промокод на подписку «Премьер», чтобы смотреть платный контент целый месяц бесплатно.

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