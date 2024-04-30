Пермский академический «Театр-Театр» приглашает на яркие спектакли! В репертуаре есть семейные драмы, эффектные мюзиклы и классические постановки по мотивам произведений российских и зарубежных авторов. На сцене малого зала проводятся фестивали и реализуются различные творческие проекты. В продаже есть бессрочные подарочные сертификаты разного номинала. Для покупки электронного входного билета на официальном сайте нужно отметить мероприятие в онлайн-афише, а затем выбрать подходящую дату и свободное место. Специальные предложения учреждения помогут сэкономить при оплате заказа значительную сумму денег! Хочешь посещать представления на максимально выгодных условиях? Используй действующие промокоды «Театр-Театр» за апрель - май 2024 года из списка, собранного на это странице! Ищи оптимальные варианты, применяй при оформлении заявки и получи солидную скидку!

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