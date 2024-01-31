Промокоды на скидку «Галамарт»
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Отзывы покупателей
Все очень дешево, и при этом приличное качество продукции. Если нужно что-то для дома, всегда покупаю тут. Обычно захожу на сайт, так удобней, и смотрю все акции, ищу нужные товары и делаю заказ, а уже в магазине если нет времени можно просто забрать, если есть посмотреть товары "в живую". В общем очень удобно, я бы посоветовала этот магазин!
- Аня
- 15.02.2017
Действительно низкие цены - это главный плюс этого магазина, особенно на распродажах можно ухватить полезную вещь за сущие копейки) Но в обычных магазинах мне не очень нравится ходить, очень там тесно и вечно море народу, поэтому заказываю через интернет и меня все устраивает)
- Инна
- 28.06.2016
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