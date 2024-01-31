Все очень дешево, и при этом приличное качество продукции. Если нужно что-то для дома, всегда покупаю тут. Обычно захожу на сайт, так удобней, и смотрю все акции, ищу нужные товары и делаю заказ, а уже в магазине если нет времени можно просто забрать, если есть посмотреть товары "в живую". В общем очень удобно, я бы посоветовала этот магазин!

Аня

Аня 15.02.2017