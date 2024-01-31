«Ям бокс» – сервис по доставке твоих любимых блюд и продуктов. В каталоге точно можно найти то, что придется тебе по вкусу. Спектр блюд включает: разнообразные пиццы, роллы и суши, закуски, супы, салаты, хот доги, воки, десерты и напитки. Также в сервисе представлено вегетарианское меню. Компания работает с проверенными поставщиками, предоставляя только качественную и свежую продукцию. Yambox привозит еду во все точки города, а также в область. Кроме того, свой заказ можно забрать из пунктов самовывоза самостоятельно. Оплата производится очень просто, одним из удобных тебе способов: картой курьеру, наличными или онлайн. Для постоянных покупателей предусмотрена накопительная система кешбэка. На нашем сайте ты сможешь найти подходящие акции и промокоды Yambox («Ямбокс») за январь 2024 и сэкономить с их помощью. Переходи и заказывай вкусную еду с большой выгодой!

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