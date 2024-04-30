Компания «Фудзи» специализируется на доставке блюд японской кухни. Меню включает в себя острые, вегетарианские и классические роллы, а также суши со свежей рыбой и морепродуктами. В ассортименте есть выгодные наборы, рассчитанные на несколько персон, сладости, лимонады, соки и разнообразные соусы. Ты сможешь выбрать предпочтительный способ получения заказа: самовывоз из точки выдачи или курьерская доставка до двери. Продавец принимает оплату банковскими карточками и наличными средствами. Организация регулярно радует новых и постоянных покупателей многочисленными акциями, которые обеспечивают приятные привилегии при расчетах. Интересуешься специальными предложениями сервиса? Мы подготовили для тебя список всех актуальных на сегодняшний день вариантов. Найди на этой странице подходящие промокоды «Фудзи» за апрель - май 2024 года, активируй их и получи крупную скидку или бонус к основной покупке!

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