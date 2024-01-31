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Промокоды на иммерсивное шоу в особняке «Дашков 5»

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Отзывы покупателей

Ходила на шоу дважды и оба раза получила разные эмоции и впечатления. Постановка по-настоящему погружает так, что пол иногда уходит из под ног. Кто остался недоволен, тот просто не захотел отойти от привычных рамок тривиального театра. И очень зря! Я верю, что в будущем театры будут именно такими.

  • Руслана
  • 17.12.2018
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