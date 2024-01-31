«Важная Рыба» – суши-гастроном с широким ассортиментом японских и азиатских блюд премиум-класса. Компания предлагает только свежие и качественные продукты, среди которых – американский рис California Rose и охлажденный лосось с Фарерских островов. Шеф-повара приготовят для вас идеальные воздушные роллы! В меню также представлены коробочки WOK, супы, салаты и десерты – всего более 140 разнообразных блюд. Курьеры быстро привезут вам любимые лакомства на дом или в офис в целости и сохранности, причем зона работы службы постоянно расширяется. Минимальную сумму заказа для доставки на ваш адрес можно проверить на сайте, в разделе «Доставка». Промокоды «Важная Рыба» (VipFish) за январь 2024 года – это хороший способ получить премиальное качество по привлекательной цене. Насладитесь классикой японской кухни, а также оцените вкуснейшие новинки. Хотите сэкономить? Активируйте купоны, чтобы получить мгновенную скидку!

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