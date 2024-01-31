Кинотеатр «Художественный», открытый в 1909 году, является одним из старейших в мире. Сейчас, после реставрации, он снова работает, ориентируясь на премьерные показы и фестивали. Организация радует своей человекоориентированностью: сеансы проводятся с тифлокомментариями и субтитрами для гостей с нарушениями слуха и зрения. Вход располагается на уровне земли, а рядом находится круглосуточная парковка. На сайте можно забронировать билеты и заодно почитать об истории здания и причастных к нему людей. Также для льготной категории граждан предусмотрены особые цены. Для подарка киноману достаточно купить подарочную карту, с помощью которой можно приобрести различные товары, в том числе специальный мерч. Побалуй себя просмотром шикарного кино на большом экране в удобное время, используй промокоды в кинотеатр «Художественный» за январь 2024 года и наслаждайся фильмом по сниженной стоимости.

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