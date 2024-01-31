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Отзывы покупателей
Заинтересовало это приложение, очень удобное само по себе, плюс дают бонусные баллы за регистрацию.Несколько раз пользовалась, цены несколько выше, чем в других сервисах, пару раз нам попались довольно наглые и недобросовестные водители, которые специально задерживают скорость поездки, чтобы намотать побольше денег, благо они встречаются относительно редко, но все равно, следите за ними. В целом сервис интересный, подают машину очень быстро, первые пять минут ожидания бесплатны.
- Kate
- 23.10.2015
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