Любите морепродукты? Порадуйте себя блюдами восточной кухни из «Суши Дона»! Для их приготовления используется свежий угорь, тунец и лосось, а также креветки, крабы и мидии. Поклонникам традиционного меню предлагаются альтернативные варианты роллов – с овощами или курицей. В качестве дополнения к основной еде вы сможете приобрести закуски или салат. А еще на сайте можно самостоятельно собрать вок с любыми ингредиентами! Заказ оформляется онлайн или с помощью мобильного приложения. Курьеры принимают оплату наличными и банковской картой. Возможен самовывоз. Внесите разнообразие в семейный ужин, вечеринку или посиделки с друзьями, не потратив при этом крупную сумму денег. Компания часто проводит акции для новых и постоянных клиентов. У нас вы найдете промокоды «Суши Дона» за апрель 2024 года. Воспользуйтесь специальными предложениями и получите скидку или подарок!

Подробнее Скрыть