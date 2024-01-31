Что нужно знать об ASOS

ASOS – одна из крупнейших международных компаний по продаже модной одежды и обуви в розницу. Бренд был создан в 1999 году, его название представляет собой аббревиатуру, которая расшифровывается фразой «Как на экране». Изначально компания ASOS продавала наряды знаменитостей, однако достаточно скоро ассортимент значительно расширился. Основное направление деятельности фирмы – онлайн-торговля. Среди интернет-магазинов в мире сложно найти бренд подобного уровня. В каталоге товаров представлено более 70 тысяч позиций, и каждую неделю добавляются тысячи наименований. На сайте есть разделы с одеждой, обувью и аксессуарами как бренда ASOS, так и многих крупнейших мировых марок, среди которых Adidas, Nike, Puma, Reebok, New Balance, Fila, Converse, Vans, Accesorise, Monki, Ray-Ban, River Island, Casio и многие другие, всего более тысячи! Не удивительно, что сайт asos.com посещают более 15 миллионов пользователей.

Ассортимент интернет-магазина

На сайте интернет-магазина можно приобрести множество полезных товаров:

женскую и мужскую одежду (брюки, кардиганы, джинсы, платья, костюмы, верхнюю одежду, нижнее белье, купальники, одежду для занятий спортом и активного отдыха и многое другое);

обувь (туфли, ботинки, кроссовки, кеды и т. д.);

аксессуары (перчатки, ремни, сумки, украшения и часы, шапки, шарфы, солнцезащитные очки);

косметику;

книги, канцелярские принадлежности, креативные аксессуары для дома.

Главное, что отличает ASOS от других интернет-магазинов, – это то, что все самые популярные бренды собраны в одном месте. Здесь можно приобрести красивую и стильную одежду со 100%-ной гарантией подлинности и качества. Кроме того, вас приятно удивит широкая сетка размеров как для мужчин, так и для женщин. Благодаря такой политике компании модная одежда, обувь и аксессуары доступны в любом городе. Вне зависимости от места вашего проживания специалисты ASOS доставят заказ прямо к двери за небольшую сумму.

Как оформить заказ

Перед началом покупок нужно пройти регистрацию или авторизоваться на сайте, если у вас уже есть учетная запись. Зарегистрироваться на asos.com очень просто. Сайт предлагает упрощенную процедуру регистрации через ваш аккаунт в социальных сетях (Twitter, Facebook или Google+). Если вы зарегистрированы хотя бы в одной из них, большинство необходимых данных будет заполнено автоматически. Затем вам предложат ввести недостающую информацию и подписаться на рассылку. Обратите внимание, что регистрация на сайте доступна только для лиц старше 16 лет! После регистрации вам будут доступны все функции в интернет-магазине. Для оформления заказа необходимо выполнить несколько простых действий.

Перейти на страницу товара, выбрать подходящий размер из выпадающего списка и цвет (при наличии выбора). Нажать кнопку «Добавить в корзину». Когда «Корзина» собрана, нужно нажать на значок сумки и выбрать «Оформить заказ». Это действие перенесет вас в вашу «Корзину», где вы сможете проверить позиции в заказе (количество, цвет, замер) и убрать ненужное. В специальном окне из выпадающего списка выберите способ доставки и нажмите «Оплатить». На этом этапе вы можете ввести имеющийся промокод ASOS: перейдите в раздел «ПРОМОКОДЫ И СЕРТИФИКАТЫ», введите особую комбинацию букв или цифр в появившееся окошко и нажмите «Применить код» В одном заказе может быть использован только один промокод. Скидки не суммируются. На этой же странице нужно ввести реквизиты для доставки заказа. Следующий этап – оплата заказа. Сайт работает с разными платежными системами, например, с VISA, MasterCard, PayPal и AmericanExpress.

Многообразие скидок

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Бесплатная доставка при заказе на минимальную сумму. Бесплатная доставка по промокоду. Скидка для студентов при регистрации на сайте. Скидочные купоны на определенную сумму. Чтобы получить модную одежду и обувь со скидкой, нужно выполнить акционные условия и ввести промокод при оформлении заказа. Межсезонные распродажи, на которых товары из коллекций прошлых коллекций можно приобрести с большой скидкой.

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Как использовать купоны и промокоды

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