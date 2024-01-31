Мы заметили, что у тебя включен Adblock. Пожалуйста, выключи расширение, чтобы получить доступ ко всем возможностям сайта.
Мы используем cookies для твоего удобства. Подробнее.
  1. Главная
  2. Сайты по категориям
  3. Одежда
  4. Женская одежда
  5. ASOS

Купоны и промокоды ASOS

Активные купоны и промокоды ASOS январь 2024

Скидка 10% по промокоду для студентов!
ЬМЕ Показать код
ЬМЕ Показать код
Эксклюзив! Женская одежда и аксессуары со скидкой 7% по промокоду в Cocos! Все промокоды COCOS Moscow (6)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
Аутлет! До -86% на одежду, обувь и аксессуары для женщин!
Открыть купон
Открыть купон
Скидки до 75% на женские наряды и обувь из новой коллекции!
Открыть купон
Открыть купон
Outlet! Специальная подборка для мужчин со скидками до 82%!
Открыть купон
Открыть купон
Доставка товаров из Farfetch, Yoox, Asos, Net-a-Porter, Mytheresa «Почтой России»! Все промокоды Почта России (9)
Все промокоды
Открыть купон
Открыть купон
До -84% на кроссовки и спортивную одежду!
Открыть купон
Открыть купон
Коллекция одежды и аксессуаров со скидками до 77%!
Открыть купон
Открыть купон
До -88% на мужскую одежду, обувь и аксессуары на распродаже!
Открыть купон
Открыть купон
Товары для ухода за лицом и телом со скидками до 80%!
Открыть купон
Открыть купон

Промокоды сайтов, похожих на ASOS

Одежда, обувь и аксессуары с экономией 1000 рублей по промокоду в Gloria Jeans! Все промокоды Gloria Jeans (13)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
Эксклюзив! -10% дополнительно на одежду и аксессуары в Savage по промокоду! Все промокоды Savage (5)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
Скидка 5% на все спортивные товары в «Хасл» по эксклюзивному промокоду! Все промокоды Хасл (16)
Все промокоды
DUS Показать код
DUS Показать код
-30% на одежду из новой коллекции по промокоду в Befree! Все промокоды Befree (12)
Все промокоды
EBF Показать код
EBF Показать код
Для стильного образа! До -10% по промокоду на брендовую одежду! Все промокоды lady & gentleman CITY (16)
Все промокоды
ity Показать код
ity Показать код
-15% на одежду и аксессуары по уникальному промокоду! Все промокоды Aim Clo (12)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
-15% на коллекцию одежды по промокоду! Все промокоды Baon (22)
Все промокоды
ODA Показать код
ODA Показать код
Дополнительная скидка 5% на всё при активации промокода в «Стокманн»! Все промокоды Стокманн (16)
Все промокоды
LcS Показать код
LcS Показать код
Скидка 10% при покупке товаров из кашемира в «Монголшоп» по коду! Все промокоды Монголшоп (6)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
Показать еще купоны

Истекшие купоны ASOS

Скидка 15% по промокоду при первой покупке! END Показать код
END Показать код
До -70% на весь ассортимент и еще дополнительная скидка 20% по коду! LES Показать код
LES Показать код
До -60% на весь ассортимент и еще дополнительная скидка 20% по коду! Y20 Показать код
Y20 Показать код
До -80% на товары избранного ассортимента и еще -15% по коду в Черную пятницу! ORE Показать код
ORE Показать код

Похожие предложения

Монголшоп
Монголшоп
Love Republic
Love Republic
United Colors of Benetton
United Colors of Benetton
LovelyWholeSale
LovelyWholeSale
Zarina
Zarina
Old Navy
Old Navy

Отзывы покупателей

Моя сестра решила подготовить свадьбу самостоятельно и отказалась от клише. Поэтому вместо зефирно-пряничного белого платья мы нашли чудесное тюневое в пудровом цвете на сайте Asos. Размерная сетка весьма понятная, у нас проблем не возникло. Удобно, что прямо на сайте можно отследить посылку. А еще нам тут же дали промокод на следующую покупку, и я уже присмотрела платья подружкам невесты.

  • Тара А.
  • 07.02.2019

Ну это просто мой фаворит! Всегда там одежду покупаю, уже не помню, когда последний раз по магазинам ходила. На выпускной платье тоже там купила, ни у кого такого не было) да и повседневная одежда почти вся оттуда)) Доставка курьером за неделю еще и бесплатно, всегда выручает!

  • Ольга
  • 18.12.2017

Отхватила себе на Асос чудесный костюмчик и шарфик! Подруга обзавидовалась. Но только если бы не Черная пятница, бы я себе такие вещи не смогла купить. Шарфик мягкий, приятный на ощупь, костюм по фигуре. Сразу надела на вечеринку, правда, пришлось сразу его постирать – поставила пятно от вина. Но, что еще удивительней – вопреки прогнозам завистников, костюмчик после стирки не сел и форму не потерял. А купила я его невероятно дешево благодаря скидкам и промокодам на сайте. Никто не верит на счет цены! А я буду продолжать покупать все по акциям.

  • Эля
  • 26.11.2017

Все мои друзья уже давно пользуются ASOS, но у меня как-то все не доходили руки до этого сайта. Увидел очень заманчивый промокод к Black Friday и не устоял. И не зря, по распродаже удалось купить себе и жене по зимней куртке с большой скидкой (около 70%). Очень довольны, качество отличное, доставили быстро – уже к концу ноября носили свои обновки.

  • Илья
  • 26.11.2017

Покупала себе платье на выпускной и босоножки года 2 назад, все здорово, а главное не пришлось устраивать эти "рейды" по всем магазинам. Прикольно, что можно посмотреть каждую вещь на моделе на видео, так что кота в мешке не получишь) Ну а сейчас там куча супер модной одежды, в обычных магазинах не всегда такое найдешь)

  • Мария
  • 23.09.2016

Магазин неплохой. Заказываю там одежду и аксессуары, нареканий никаких. А вот с костюмом для мужа вышла заминка: заказали, получили посылку (кстати, доставка была бесплатной), а он оказался не такого цвета,как на фото. Да и в принципе превратил супруга в современную версию советского инженера. Пришлось отправлять посылку обратно, но к чести магазина сработали они на отлично и деньги вернули без лишних вопросов.) Так что asos можно доверять. Даже если вещь не подошла, они ведут себя крайне корректно.)

  • Анна
  • 26.07.2016

Пока заказывала только один раз, но уже в восторге! Купила очаровательное белое платье Elise Ryan, качество отличное, размер в размер, цена приемлемая, выгляжу в нем просто потрясающе и доставили быстро и бесплатно. Также, смогла оплатить заказ онлайн, и еще получила скидку за регистрацию. Ну очень довольна покупкой и работой интернет-магазина :))))

  • Elizaveta
  • 30.03.2015
Добавить отзыв
Доступ к секретным промокодам
Нажимая на кнопку «Получить», я даю согласие на обработку персональных данных.

Информация о магазине ASOS

Что нужно знать об ASOS

ASOS – одна из крупнейших международных компаний по продаже модной одежды и обуви в розницу. Бренд был создан в 1999 году, его название представляет собой аббревиатуру, которая расшифровывается фразой «Как на экране». Изначально компания ASOS продавала наряды знаменитостей, однако достаточно скоро ассортимент значительно расширился. Основное направление деятельности фирмы – онлайн-торговля. Среди интернет-магазинов в мире сложно найти бренд подобного уровня. В каталоге товаров представлено более 70 тысяч позиций, и каждую неделю добавляются тысячи наименований. На сайте есть разделы с одеждой, обувью и аксессуарами как бренда ASOS, так и многих крупнейших мировых марок, среди которых Adidas, Nike, Puma, Reebok, New Balance, Fila, Converse, Vans, Accesorise, Monki, Ray-Ban, River Island, Casio и многие другие, всего более тысячи! Не удивительно, что сайт asos.com посещают более 15 миллионов пользователей.

Ассортимент интернет-магазина

На сайте интернет-магазина можно приобрести множество полезных товаров:

  • женскую и мужскую одежду (брюки, кардиганы, джинсы, платья, костюмы, верхнюю одежду, нижнее белье, купальники, одежду для занятий спортом и активного отдыха и многое другое);
  • обувь (туфли, ботинки, кроссовки, кеды и т. д.);
  • аксессуары (перчатки, ремни, сумки, украшения и часы, шапки, шарфы, солнцезащитные очки);
  • косметику;
  • книги, канцелярские принадлежности, креативные аксессуары для дома.

Главное, что отличает ASOS от других интернет-магазинов, – это то, что все самые популярные бренды собраны в одном месте. Здесь можно приобрести красивую и стильную одежду со 100%-ной гарантией подлинности и качества. Кроме того, вас приятно удивит широкая сетка размеров как для мужчин, так и для женщин. Благодаря такой политике компании модная одежда, обувь и аксессуары доступны в любом городе. Вне зависимости от места вашего проживания специалисты ASOS доставят заказ прямо к двери за небольшую сумму.

Как оформить заказ

Перед началом покупок нужно пройти регистрацию или авторизоваться на сайте, если у вас уже есть учетная запись. Зарегистрироваться на asos.com очень просто. Сайт предлагает упрощенную процедуру регистрации через ваш аккаунт в социальных сетях (Twitter, Facebook или Google+). Если вы зарегистрированы хотя бы в одной из них, большинство необходимых данных будет заполнено автоматически. Затем вам предложат ввести недостающую информацию и подписаться на рассылку. Обратите внимание, что регистрация на сайте доступна только для лиц старше 16 лет! После регистрации вам будут доступны все функции в интернет-магазине. Для оформления заказа необходимо выполнить несколько простых действий.

  1. Перейти на страницу товара, выбрать подходящий размер из выпадающего списка и цвет (при наличии выбора).
  2. Нажать кнопку «Добавить в корзину».
  3. Когда «Корзина» собрана, нужно нажать на значок сумки и выбрать «Оформить заказ». Это действие перенесет вас в вашу «Корзину», где вы сможете проверить позиции в заказе (количество, цвет, замер) и убрать ненужное.
  4. В специальном окне из выпадающего списка выберите способ доставки и нажмите «Оплатить».
  5. На этом этапе вы можете ввести имеющийся промокод ASOS: перейдите в раздел «ПРОМОКОДЫ И СЕРТИФИКАТЫ», введите особую комбинацию букв или цифр в появившееся окошко и нажмите «Применить код»
  6. В одном заказе может быть использован только один промокод. Скидки не суммируются.
  7. На этой же странице нужно ввести реквизиты для доставки заказа.
  8. Следующий этап – оплата заказа. Сайт работает с разными платежными системами, например, с VISA, MasterCard, PayPal и AmericanExpress.

кнопка применить код

Многообразие скидок

На нашем сайте можно найти купоны на скидку, которая подойдет именно вам.

  1. Бесплатная доставка при заказе на минимальную сумму.
  2. Бесплатная доставка по промокоду.
  3. Скидка для студентов при регистрации на сайте.
  4. Скидочные купоны на определенную сумму. Чтобы получить модную одежду и обувь со скидкой, нужно выполнить акционные условия и ввести промокод при оформлении заказа.
  5. Межсезонные распродажи, на которых товары из коллекций прошлых коллекций можно приобрести с большой скидкой.

У нас представлены только актуальные и проверенные купоны.

Как использовать купоны и промокоды

У нас представлены различные варианты скидок, промокодов, акций и подарков для магазина ASOS. Выберите интересующий вас купон из нашего списка. Нажмите на кнопку «Открыть купон». Вам будет предложено перейти на страницу акции на сайте магазина. Часть специальных предложений работает при условии ввода промокода. Как им воспользоваться, указано выше. В описании каждого купона указан срок действия акции, чтобы вы точно успели воспользоваться нашим уникальным предложением. Мы находимся в постоянном сотрудничестве с интернет-магазином ASOS, поэтому у нас на сайте всегда представлен широкий выбор купонов для наших пользователей. Магазин ASOS – это любимые бренды, удобная доставка, большой выбор моделей и размеров, собранных для вас на одной платформе. А благодаря нашим купонам шопинг в ASOS будет выгоден как никогда!

Chtistmas Sale! Скидки до 60% на весь ассортимент товаров!

Присоединись к нам в соцсетях
и подписывайся на email-рассылки:

Нажимая на кнопку «Подписаться», я даю согласие на обработку персональных данных.
Chtistmas Sale! Скидки до 60% на весь ассортимент товаров!