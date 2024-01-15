«Кольчугинский Мельхиор» — это интернет-магазин долговечных и красивых ювелирных изделий из различных материалов для твоих нужд. В ассортименте подстаканники, посуда, столовые приборы, иконы, сувениры, медные, посеребренные, латунные, никелированные, серебряные, мельхиоровые, поштучно и наборами. В магазине регулярно проходят распродажи и сезонные акции. Есть бесплатная доставка от определенной суммы покупок. Возможно приобретение в рассрочку. Фабрика использует высокоточное современное оборудование и экологичную упаковку. Подобрать товар и узнать габариты моделей поможет приветливый консультант в чате на сайте. Заказы доставляются по Москве и всей России. Оплачивай с легкостью онлайн и при получении. Приобретай продукцию с гравировкой и логотипом для своей компании. Воспользуйся промокодами «Кольчугинский Мельхиор» за январь 2024 года, чтобы подарить себе или близким запоминающийся изящный презент гораздо дешевле

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