Брала в ОТП потребительский кредит по акции с понижением процентов. Условия более чем лояльные, рассмотрели заявку моментально (минут за 15). Репутация у банка хорошая, есть удобное кредитное приложение для мобильного, вся информация под рукой. Теперь советую ОТП всем знакомым.

В феврале первый раз взяла в этом банке кредит. Всё быстро оформили, одобрили, ждала не больше 2 дней. Я открывала купон перед тем, как взять кредит, и в первый раз воспользовалась промокодом. Без него процент был бы больше, а так мне очень повезло.

Впечатления о банке не самые хорошие, все сотрудники вежливые и милые только пока им нужно продать тебе ту или иную услугу, а потом, как только возникают сложности, посылают друг к другу по кругу, невежливо общаются и т.д. Понятно, что банки интересует только прибыль, но клиентский сервис же тоже должен быть! Кредитные предложения у них в принципе не плохие, поэтому и пользуюсь услугами. Но уважаемый банк, не надо меня забрасывать звонками и смс о платеже, я и сама про это помню.