Действующие купоны и скидочные предложения для магазина «Ситилинк»

Citilink – это электронный дискаунтер, который предлагает более 50 000 наименований современной техники. Торговая сеть представлена несколькими десятками полноформатных магазинов, которые функционируют в разных российских городах. Кроме того, клиенты имеют возможность заказать цифровую электронику и бытовую технику в онлайн-гипермаркете. Официальный сайт компании Citilink ежедневно посещают более 460 тысяч человек. Количество зарегистрированных пользователей превышает 3 миллиона.

Какие преимущества предлагает клиентам магазин «Ситилинк»?

Широкий ассортимент товаров в различных категориях. В одном каталоге собраны мобильные телефоны, фотоаппараты и музыкальное оборудование, активные сабвуфера и другие автомобильные аксессуары. Здесь можно найти и выбрать стильную офисную мебель и товары для красоты, кухонные принадлежности, игровые комплексы и площадки. На многие позиции «Ситилинк» часто предоставляет скидки по купонам.

В одном каталоге собраны мобильные телефоны, фотоаппараты и музыкальное оборудование, активные сабвуфера и другие автомобильные аксессуары. Здесь можно найти и выбрать стильную офисную мебель и товары для красоты, кухонные принадлежности, игровые комплексы и площадки. На многие позиции «Ситилинк» часто предоставляет скидки по купонам. Наличие полезных дополнительных услуг. При необходимости сотрудники Citilink оперативно собирают компьютеры для решения различных задач, выполняют ремонт и настройку ПК и ноутбуков, подключают бытовую и климатическую технику.

При необходимости сотрудники Citilink оперативно собирают компьютеры для решения различных задач, выполняют ремонт и настройку ПК и ноутбуков, подключают бытовую и климатическую технику. Неизменно высокое качество продукции и лояльная ценовая политика. Интернет-гипермаркет «Ситилинк» напрямую сотрудничает со многими мировыми брендами, среди которых Apple, Samsung, D-Link, Garmin, Karcher, Nikon. Все товары доставляются клиенту с официальной гарантией от производителя. Налаженные связи с известными компаниями позволяют магазину регулярно предоставлять клиентам специальные коды на скидку.

Интернет-гипермаркет «Ситилинк» напрямую сотрудничает со многими мировыми брендами, среди которых Apple, Samsung, D-Link, Garmin, Karcher, Nikon. Все товары доставляются клиенту с официальной гарантией от производителя. Налаженные связи с известными компаниями позволяют магазину регулярно предоставлять клиентам специальные коды на скидку. Блестящая репутация. В 2017 году компания заняла второе место по объему онлайн-продаж на российском рынке в рейтинге Data Insight и Ruward E-commerce Index TOP-100. И сегодня компания продолжает удерживать лидирующие позиции, специализироваться на высоком качестве услуг в сфере электронной торговли.

Программа лояльности

Для постоянных покупателей Citilink предлагает выгодную программу лояльности. Участники закрытого клуба получают дополнительные скидки на выбранные товары и бонусы за каждый заказ. Оплачивают накопленными баллами до 75% от стоимости следующих покупок. Среди других привилегий:

Участие в закрытых распродажах и возможность использовать персональные промокоды.

Заказ полного перечня сервисных услуг с ощутимой скидкой.

Получение подарков от Citilink.

Количество привилегий и размеры скидок зависят от присвоенного клиенту статуса. Совершай еще больше покупок в электронном дискаунтере «Ситилинк» и открывай для себя новые варианты экономного шопинга!

Как оформить заказ в магазине «Ситилинк»?

Познакомься с ассортиментом товаров. Ты можешь воспользоваться специальной формой поиска по каталогу или посетить интересующий раздел гипермаркета. Товары можно отфильтровать по популярности, цене, производителю, рейтингу и хорошим отзывам. Отправь выбранный товар в «Корзину» и приступи к оформлению заказа. При необходимости можно дополнительно заказать продление гарантии или защиту от негарантийных случаев. Заполни форму заказа. Укажи достоверные персональные и контактные данные, выбери способ доставки. Активируй код Citilink. На сайте предусмотрена возможность воспользоваться специальным кодом для получения скидки. Вставь уникальный набор символов в соответствующее поле в правой стороне экрана на странице выбора способа оплаты. После ввода промокода нажми кнопку «Применить».

После проверки заявки тебе необходимо дождаться звонка оператора. При желании ты можешь отказаться от данной опции на этапе подтверждения заказа.

Типы промокодов «Ситилинк»

В интернет-магазине «Ситилинк» всегда можно применить коды на скидку, которые собраны на сайте Promokodus. Они выпускаются продавцом в рамках рекламной акции. Воспользовавшись купоном, клиент получает определенные привилегии. На нашем сайте регулярно появляются следующие коды:

Позволяющие совершить покупку с ощутимой скидкой. Дисконт может составлять до 50% и более от первоначальной стоимости товаров. Как правило, клиент может воспользоваться скидкой на технику определенных брендов или на конкретную группу продукции (планшеты, телевизоры или системы видеонаблюдения).

Дисконт может составлять до 50% и более от первоначальной стоимости товаров. Как правило, клиент может воспользоваться скидкой на технику определенных брендов или на конкретную группу продукции (планшеты, телевизоры или системы видеонаблюдения). Предоставляющие покупателю денежный бонус. При заказе любых товаров на определенную сумму вы получаете возможность активировать специальный промо-код и получить фиксированную скидку.

При заказе любых товаров на определенную сумму вы получаете возможность активировать специальный промо-код и получить фиксированную скидку. Дающие право на бесплатную доставку и подъем товара на этаж. С таким промокодом можно сэкономить на услугах курьера вне зависимости от итоговой стоимости заказа.

С таким промокодом можно сэкономить на услугах курьера вне зависимости от итоговой стоимости заказа. Позволяющие получить бонусные баллы на баланс клубной карты. Данный тип промокода доступен только тем покупателям, которые зарегистрированы в программе лояльности.

Вне зависимости от разновидности купона важно учитывать, что каждая акция действует определенный условиями период времени. Ты сможешь получить дисконт или другие привилегии только в том случае, если вовремя активируешь код для «Ситилинк».

Как сэкономить в Citilink?

На этой странице сайта Promokodus собраны все действующие коды для сайта Citilink на период за апрель 2024 года. Купон представляет собой определенную комбинацию, состоящую из букв и цифр. Ты можешь ознакомиться со списком актуальных предложений и воспользоваться любым представленным промокодом, например:

Стать новым клиентом и активировать промокод на первый заказ со скидкой.

Получить скидку в фиксированной сумме или в процентах.

Получить подарок к заказу или скидку на день рождения для именинников.

Для того чтобы совершить покупку со скидкой, не всегда необходимо вводить специальный код. В интернет-магазине «Ситилинк» часто проводятся различные акции и распродажи, доступ к которым можно получить по купону. Информацию о специальных предложениях дискаунтера ты можешь также находить на нашем сайте. Кроме того, в Citilink представлен целый каталог уцененных товаров.

Черная пятница в «Ситилинке»

Популярная масштабная акция Black Friday актуальна и для крупного интернет-магазина «Ситилинк». Чтобы максимально выгодно обставить свой дом электроникой, нужно посетить официальный сайт магазина в конце ноября, ведь в эти дни скидки на некоторые товары существенно вырастут. Магазин порадует покупателей сниженными ценами на множество товаров: компьютерную технику и аксессуары, смартфоны, планшеты, телевизоры, технику для дома и т. д. Большим плюсом Citilink является возможность доставки товаров по всей России.





Наш сайт promokodus.com поможет тебе максимально сэкономить, предоставив дополнительные промокоды на покупки в период Черной пятницы.

Условия доставки и оплаты в интернет-магазине

Электронный дискаунтер «Ситилинк» занимается быстрой отправкой заказов в любой регион РФ. Клиентам предлагаются следующие способы доставки:

Самовывоз из фирменного магазина или точки выдачи. Компания постоянно расширяет географию и открывает пункты выдачи в разных городах страны.

Компания постоянно расширяет географию и открывает пункты выдачи в разных городах страны. Курьерская доставка. Это доступный способ доставки не только для жителей Москве, но и многих других крупных городов России.

Это доступный способ доставки не только для жителей Москве, но и многих других крупных городов России. Доставка почтой СПСР в любой регион.

Гипермаркет Citilink заботится о максимальном комфорте своих покупателей. Именно поэтому в интернет-магазине доступны все современные способы оплаты заказов: наличными, банковской картой, с помощью электронных кошельков «Яндекс Деньги» и Webmoney. Дорогостоящие товары Citilink можно приобрести в кредит.