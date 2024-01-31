Компания Airo специализируется на качественной химчистке и мелком ремонте одежды и домашнего текстиля. В стоимость также входят глажка и отпаривание. Фирма предлагает клиентам максимально комфортный сервис: ты оставляешь заявку на сайте, и сотрудник забирает вещи в удобное для тебя время. Тебе не придется самостоятельно ехать в офис организации. Технолог студии внимательно осматривает каждое изделие и выбирает наиболее подходящий режим обработки. После успешного выполнения заказа курьер привозит чистые вещи к тебе домой. Приятная новость: компания регулярно проводит интересные акции и предоставляет скидки постоянным клиентам. Прямо сейчас ты можешь сэкономить на услугах профессиональной стирки и химчистки! Просто используй действующие промокоды Airo за январь 2024 года. Купон можно активировать при оформлении онлайн-заявки.

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